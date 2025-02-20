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Trump’tan fondaş gazetelere darbe! Paralarını kesmişti aboneliği de yasakladı

Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray fondaşlara resmen savaş açtı. Joe Biden yönetiminde Saray’ın toplumsal aldatmaca için milyonlarca dolar harcanan gazeteler ifşa olmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, çalışanlarına The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News Feed, Associated Press ve Reuters’a aboneliklerini iptal etme talimatı verdi.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 15:28 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 15:43
Trump’tan fondaş gazetelere darbe! Paralarını kesmişti aboneliği de yasakladı

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    Elon Musk'ın yönetimindeki ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığının, Joe Biden yönetimindeki Beyaz Saray'ın toplumsal aldatmaca için milyonlarca dolar harcadığı gazeteleri ifşa etmesi ve para akışını kesmesinin ardından fondaşlara bir darbe daha geldi.

    ABD Hükümet Verimliliği Departmanı Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Hükümet Verimliliği Departmanı Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

    FONDAŞLARA ABONELİK YASAĞI

    ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News Feed, Associated Press ve Reuters'a aboneliklerini iptal etme talimatı verdi.

    Beyaz Saray’ın fondaşı Reuters! Elon Muk paralarını keselim dedi: Toplumsal aldatmaca için milyonlarca dolarBeyaz Saray’ın fondaşı Reuters! Elon Muk paralarını keselim dedi: Toplumsal aldatmaca için milyonlarca dolar

    SÖZLEŞMELER DURDURULDU

    Bakanlık çalışanlarına gönderilen talimatta "Bakanlık, akademik veya profesyonel dergiler olmayan medya abonelikleri için tüm görev açısından kritik olmayan sözleşmeleri durdurdu. Bürolar ve görevler, erişimin neden görev açısından kritik olduğunu, Bakanın öncelikleriyle nasıl uyumlu olduğunu ve iş gücünün emniyetini, güvenliğini ve refahını nasıl etkilediğini gerekçelendirerek muafiyet talep edebilir." ifadelerine yer verildi.

    REUTERS'TAN THE NEW YORK TIMES'A…

    Aboneliğin durdurulması gereken yayın organları arasında The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg News Feed, Associated Press ve Reuters'ın öncelikli olduğu bildirildi.

    Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD’nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski’ye desteğe gitti: Angelina Jolie’den Sean Penn’a...
    Milyonlarca dolarlık Hollywood tekeli ve ABD'nin fondaşları! USAID ödedi ünlüler Zelenski'ye desteğe gitti: Angelina Jolie'den Sean Penn'a...

    USAID FONLADI BU GAZETELER ALGI OLUŞTURDU

    Trump yönetimindeki Beyaz Saray, geçtiğimiz haftalarda CIA'in kara kutusu olarak bilinen ABD Ulusal Kalkınma Ajansı'nın (USAID) Demokrat Parti'nin kalesi olarak bilinen Politico gazetesine ve Associated Press'e (AP) fon sağladığını ilan etmişti. Trump USAID'i lağvederken ajanstan nemalanan tek basın kuruluşunun Politico ve AP olmadığı ortaya çıkmıştı.

    707 MEDYA KURULUŞU VAR

    WikiLeaks, USAID'in Ukrayna'daki on medya kuruluşundan dokuzu da dahil olmak üzere 707 medya kuruluşu ve 279 'medya' STK'sında çalışan 6.200'den fazla gazeteciye fon sağladığını belirtti.

    Associated Press, New York Times, Politico ve BBC'nin yıllar içinde USAID'den milyonlarca dolar aldığı ortaya çıkmıştı.

    REUTERS'A "TOPLUMSAL ALDATMACA" ÖDEMESİ

    Elon Musk listelerin ardından Reuters'ı doğrudan hedef almış ve "Reuters'a ABD hükümeti tarafından 'büyük ölçekli toplumsal aldatmaca' için milyonlarca dolar ödendi. Satın alma emrinde tam olarak bu yazıyor! Tamamen bir dolandırıcılık. Vay canına." ifadelerini kullanmıştı.

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