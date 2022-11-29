Avrupa'da enerji çıkmazı! Çaresizliği gösteren rapor sızdı! Gaz ithalatında rekor
Avrupa, Rusya'nın doğal gazı kesmesinin ardından kara kara düşünüyor. Derinleşen enerji krizi sonrası Batılı ülkelerde tasarruf ve önlemler artırılırken halk da isyan ateşini yakmış vaziyette. AB'deki 'tavan fiyat çatlağı' derinleşirken ortaya çıkan rapor AB'nin çaresizliğini gözler önüne serdi. Raporda yer alan listenin başında Belçika, Fransa, İspanya ve Hollanda var. İşte detaylar...
Avrupa Birliği Komisyonu'nun doğalgaz fiyatına megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulamasına yönelik teklifini görüşmek için bir araya gelen AB enerji bakanları üst sınır için yine anlaşamadı.
Financial Times'ta (FT) yer alan habere göre, Ukrayna savaşından beri Rus gazına olan bağımlılığını azaltmanın yolunu arayan AB, bir rekora imza attı.
FT'nin haberinde yer verdiği rapora göre, Avrupa'nın Rus sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) İthalatı 2022'de rekor kırdı.
Avrupa Birliği, Ocak-Ekim 2022 arasında Rus sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını yıllık yüzde 42 artırdı. İthalatçılar listesinin başında Belçika, Fransa, İspanya ve Hollanda yer aldı.
KREMLİN'DEN AB'YE GÖZDAĞI
AB'nin Rus gazına tavan fiyat belirleme çabaları sürerken Kremlin Sözcüsü Peskov'dan AB'ye gözdağı gibi bir uyarı geldi.
Peskov, Rusya'nın enerji kaynaklarını tavan fiyat belirleyenlere satmamaya kararlı olduğunu belirtti. Rus basını söz konusu kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Ekim ayı ortasında açıkladığının altını çizdi.
Raporda, Avrupa'nın bu yıl Ocak-Ekim ayları arasında küresel pazardan 111 milyar metreküp LNG ithal ederek ithalat hacmini yüzde 70 oranında artırdığı bilgisi de yer aldı.