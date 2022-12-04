38 yıl sonra ilk kez oldu! Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden faaliyette! Yetkililerden korkunç uyarı: En kötüsüne...

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Hawaii Adaları'nın en büyük adası olan Büyük Ada'da yer alan 4 bin 169 metre yüksekliğindeki Mauna Loa Yanardağı, kapladığı 75 bin kilometre küplük hacmiyle dünyanın en büyük aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor.