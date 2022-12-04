38 yıl sonra ilk kez oldu! Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden faaliyette! Yetkililerden korkunç uyarı: En kötüsüne...
ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük yanardağı olarak bilinen Mauna Loa, 38 yılın ardından yeniden faaliyete geçti. Yanardağın lav püskürttüğü anlar görüntülenirken, lavların mevcut akış hızıyla 2 gün içerisinde ana yola ulaşabileceği ifade edildi.
04.12.2022 06:17 - Son Güncelleme: 04.12.2022 06:17
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda 38 yıl sonra meydana gelen patlama sonrası başlayan lav akışı sürüyor.