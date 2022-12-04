Vav TV İzle
Haberler Dünya 38 yıl sonra ilk kez oldu! Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden faaliyette! Yetkililerden korkunç uyarı: En kötüsüne...

38 yıl sonra ilk kez oldu! Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden faaliyette! Yetkililerden korkunç uyarı: En kötüsüne...

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan ve dünyanın en büyük yanardağı olarak bilinen Mauna Loa, 38 yılın ardından yeniden faaliyete geçti. Yanardağın lav püskürttüğü anlar görüntülenirken, lavların mevcut akış hızıyla 2 gün içerisinde ana yola ulaşabileceği ifade edildi.

04.12.2022 06:17 - Son Güncelleme: 04.12.2022 06:17
38 yıl sonra ilk kez oldu! Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden faaliyette! Yetkililerden korkunç uyarı: En kötüsüne...

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda 38 yıl sonra meydana gelen patlama sonrası başlayan lav akışı sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
38 yıl sonra ilk kez oldu! Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden faaliyette! Yetkililerden korkunç uyarı: En kötüsüne...

ABD'nin Hawaii takım adalarından Büyük Ada'da bulunan dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa'da 38 yılın ardından geçtiğimiz 28 Kasım'da meydana gelen patlama sonrası lav akışı sürüyor.

38 yıl sonra ilk kez oldu! Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden faaliyette! Yetkililerden korkunç uyarı: En kötüsüne...

Tur ve organizasyon şirketi Paradise Helicopters, yanardağın lav püskürttüğü anları havadan görüntüledi. Lavların adadaki ana yolun yanı sıra yanardağın kuzeyinde yer alan gözlemevine doğru ilerlediği belirtildi.

38 yıl sonra ilk kez oldu! Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden faaliyette! Yetkililerden korkunç uyarı: En kötüsüne...

Hawaii Yanardağ Gözlemevinden (HVO) Ken Hon, lavların mevcut akış hızında ana yola en erken 2 gün içinde ulaşabileceğini ifade etti.

38 yıl sonra ilk kez oldu! Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden faaliyette! Yetkililerden korkunç uyarı: En kötüsüne...

EN SON 1984'TE PATLAMIŞTI
Hawaii Adaları'nın en büyük adası olan Büyük Ada'da yer alan 4 bin 169 metre yüksekliğindeki Mauna Loa Yanardağı, kapladığı 75 bin kilometre küplük hacmiyle dünyanın en büyük aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor.

SON DAKİKA