Rusya'nın Avrupa'ya açtığı enerji savaşı büyüyor. Krizle boğuşan Avrupa ülkeleri ilkel çözüm yöntemlerine başvuruyor. İtalya'da bazı işletmeler müşterilerine mum ışığında hizmet vermeye başladı. Avrupa'nın birçok bölgesinde hayat 21.00'dan sonra adeta duruyor.

Avrupa'da enerji krizi: İtalyan işletmeler mum yakmaya başladı | VİDEO

Mekanların faturalardaki yüzde 500'ü bulan artış sonrasında aldığı tedbirler ülkede konuşulurken sosyal medyada paylaşılan o anlarla ilgili yapılan yorumlarda, "Avrupa ve ötesinde 'çok sıcak' bir sonbahar olacak." denildi.

TASARRUF EDİLEREK NASIL MAKARNA PİŞİRİLİR ANLATTI

Son olarak Nobel fizik ödüllü Prof. Giorgio Parisi gazdan tasarruf edilerek nasıl makarna pişirilebileceğini anlattı.



Parisi'nin paylaştığı yöntemle 8 dakikalık pişirme süresi boyunca gazdan tasarruf edileceği belirtiliyor.

Parisi'nin püf noktası şöyle: Su kaynadıktan sonra makarna içine atılıp 2 dakika pişiriliyor, ardından ocak kapatılıyor. Tencerenin kapağı kapalı olarak makarna ateşsiz pişmeye bırakılıyor. Makarna için yaygın olarak kullanılan pişirme süresi 10 dakika civarı oluyor.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan kesinti nedeniyle doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma planını devreye aldı. Faturalardaki artış hem doğalgazda hem de elektrikte yaşanıyor. Kıtadaki birçok işletme, çeşitli tasarruf yöntemlerine başvuruyor. Rus enerji devi Gazprom, Avrupa'ya giden ana gaz boru hattının planlandığı gibi yeniden açılmayacağını duyurmuştu.

ALMANYA DA IŞIKLARI KAPADI

Ülkede kamu binalarının en fazla 19 santigrat dereceye kadar ısıtılmasıi kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarıın ışıklandırılmasının kapatılmasına karar verildi. Yüzme havuzlarının ısıtılması yasaklanırken ısı kaçağını önlemek için de mağazalara kapıların kapalı tutulması zorunluluğu getirildi.