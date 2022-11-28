Almanya’da kriz üstüne kriz: Kara kış parlamentoda! Eczanelerde ağrı kesici bile yok

Ülkedeki eczanelerde hemen hemen her iki ilaç reçetesinden birinin stoklarda bulunmadığı ve uzun bekleme süresi olduğu kaydedildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ MUM SATIŞLARINI PATLATTI

Öte yandan Almanya'da elektrik kesintisi korkusu mum satışlarını yükseltmişti. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da elektrik krizi büyük patlak vermişti. Rusya'nın da yaptığı yaptırımların ardında birçok Avrupa ülkesinde elektrik kesintisi uyarısı yapılırken uyarının ardından Almanya'nın aksini söylemesine rağmen mum satışlarında patlama yaşandı.

AYDINLATMADA MUMA DÖNÜŞ

Noel hazırlıklarına denk gelen kış başlangıcında dini geleneklere eşlik eden elektrik kesintisi korkusu, mumları Almanların stoklama çılgınlığının yeni hedefi haline getirdi. Bugün Advert geleneğinin dört mumundan ilkinin yakıldığı Almanya'daki hanelerde enerji krizi nedeniyle mum alevi aydınlatmanın güvenilir bir yolu olarak yeniden canlandı.

ÖNCEKİ KIŞA GÖRE SATIŞLAR ARTTI

Ev tadilatı perakende zinciri Bauhaus, 'metal kap içinde küçük dekoratif mum, balmumu mum ve sütun mum dahil her tür mum için talebin arttığını ve satışların önceki kışa göre yaklaşık dörtte bir oranında arttığını fark ettiğini' duyurdu.

Avrupa Mum Üreticileri Derneği Sözcüsü, 'kıta çapında satışların 2020 ile 2021 arasında belirgin şekilde arttığını, muma talebin artmasının, pandemi sırasında insanların evde daha fazla zaman geçirmesinin göze çarpan yan etkilerinden biri haline geldiğini' söyledi.

ALMANYA'DA ENFLASYON KRİZİ

Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 10,4'le son 71 yılın zirvesine çıktı. Enflasyon, Aralık 1951'de yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçmişti. Geçtiğimiz günlerde Bild'in eski genel yayın yönetmeni Reichelt'in kurduğu internet sitesi hükümetin sadece yüzde 10'luk enflasyon hesaplamasıyla dalga geçmişti. Sitenin verdiği bilgilere göre, Almanya'daki rakamlara göre bir yıl içindeki iflas sayısı ise 15 bini geçti.

"KIŞ ÖNCESİ MUM STOKLUYORLAR"

Avrupa çapında faaliyet gösteren Alman mum üreticisi Müller Kerzen'in yöneticisi Ann-Kristin Müller, "Bu yıl ne bekleyeceğimizi tam olarak kestiremiyorduk. Ancak öyle görünüyor ki, insanlar akıbeti belirsiz bir kış öncesinde mum stokluyor" açıklamasında bulunmuştu.