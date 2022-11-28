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    • Dünya
    • 28.11.2022 15:57
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    • 28.11.2022 17:17
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    Almanya’da kriz üstüne kriz: Kara kış parlamentoda! Eczanelerde ağrı kesici bile yok

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından Almanya’da kriz üstüne kriz yaşanıyor. Gıda, enerji derken bir kriz de sağlık sektöründe patlak verdi. Alman meclisinde vekillerin toplantılara palto ve atkılarla katıldığı görüntüler enerji krizinde gelinen boyutu gözler önüne sererken Almanlar eczanelerde ilaç bulamıyor. Her iki ilaç reçetesinden birinin stoklarda bulunmadığı ülkede bekleme süreleri de uzadı. Tedarik sıkıntısı yaşanan 299 ilacın arasında antibiyotikler, diyabet ilaçları, kanser ilaçları, bağışıklık sistemiyle ilgili ilaçlar ve ağrı kesiciler yer alıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Almanya’da kriz üstüne kriz! Rusya meclisi de dondurdu

    Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ardından Rusya'nın yaptırımlara misilleme olarak enerji kartını ortaya koymasıyla Avrupa'da enerji krizi büyük bir patlak vermişti. Birçok Avrupa ülkesi yaklaşan kara kış için geleneksel yöntemlerle tedbirler almaya devam ediyor. Almanya'da vatandaşlar elektrik kesintilerine çözüm için mum stoğu başlarken enerji krizi ile boğuşan Alman hükümetinin parlamentodaki hali yaşanan çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji fiyatlarına karşı alınan tasarruf önlemleri kapsamında vekiller toplantılara palto ve atkılarla katılırken krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Bir krizin de ilaç sektöründe yaşandığı Almanya'da 299 ilaç için tedarik sıkıntısının sürdüğü bildirildi.

    Savaşla birlikte birçok Avrupa ülkesinde kışın zor geçeceğine dair endişeler artarken yükselen enerji fiyatlarına karşı alınan tasarruf önlemleri, Alman meclisine de yansıdı. Alman hükümetinin tasarruf için tartışma yaratan "Çorap ve hırka giyin, hızlı duş alın" uyarılarının ardından Almanya Federal Parlamentosu Bundestag'da kaloriferlere getirilen 18 derece sınırıyla adeta dondu. Bazı vekiller parlamentoda palto ve atkıyla katılırken birçok milletvekili de üşüdüklerini belirterek bu durumdan şikayetçi etti.

    Birçok milletvekilinin hastalanması nedeniyle parlamento işleyişinin aksayabileceği uyarısında bulunan Yeşiller Partisi'nden milletvekili Renate Kuenast, "Ofiste ceketle oturuyorum ve sürekli hareket ediyorum ama yine de dondum." dedi.

        Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü (BfArM) yaşanan ilaç krizi ile ilgili bir açıklama yaptı.

        Tedarik sıkıntısı yaşanan 299 ilacın listesini internet sitesinde yayımlayan BfArM'nin yaptığı açıklamada Almanya'da eksik olan ilaçlar arasında antibiyotikler, diyabet ilaçları, kanser ilaçları, bağışıklık sistemiyle ilgili ilaçlar ve ağrı kesiciler yer alıyor.

        Tedarikteki darboğazın nedeni ise BfArM tarafından Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen teslimatların yetersizliğine bağlandı.

        FABRİKALAR KAPANIRSA KRİZ BÜYÜYECEK
        Bild gazetesindeki haberde de Kovid-19 salgını nedeniyle fabrikaların kapanması durumunda tedarik sorununun daha da kötüleşebileceği ifade edildi.

        Ülkedeki eczanelerde hemen hemen her iki ilaç reçetesinden birinin stoklarda bulunmadığı ve uzun bekleme süresi olduğu kaydedildi.

        ELEKTRİK KESİNTİLERİ MUM SATIŞLARINI PATLATTI
        Öte yandan Almanya'da elektrik kesintisi korkusu mum satışlarını yükseltmişti. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da elektrik krizi büyük patlak vermişti. Rusya'nın da yaptığı yaptırımların ardında birçok Avrupa ülkesinde elektrik kesintisi uyarısı yapılırken uyarının ardından Almanya'nın aksini söylemesine rağmen mum satışlarında patlama yaşandı.

        AYDINLATMADA MUMA DÖNÜŞ
        Noel hazırlıklarına denk gelen kış başlangıcında dini geleneklere eşlik eden elektrik kesintisi korkusu, mumları Almanların stoklama çılgınlığının yeni hedefi haline getirdi. Bugün Advert geleneğinin dört mumundan ilkinin yakıldığı Almanya'daki hanelerde enerji krizi nedeniyle mum alevi aydınlatmanın güvenilir bir yolu olarak yeniden canlandı.

        ÖNCEKİ KIŞA GÖRE SATIŞLAR ARTTI
        Ev tadilatı perakende zinciri Bauhaus, 'metal kap içinde küçük dekoratif mum, balmumu mum ve sütun mum dahil her tür mum için talebin arttığını ve satışların önceki kışa göre yaklaşık dörtte bir oranında arttığını fark ettiğini' duyurdu.

        Avrupa Mum Üreticileri Derneği Sözcüsü, 'kıta çapında satışların 2020 ile 2021 arasında belirgin şekilde arttığını, muma talebin artmasının, pandemi sırasında insanların evde daha fazla zaman geçirmesinin göze çarpan yan etkilerinden biri haline geldiğini' söyledi.

        ALMANYA'DA ENFLASYON KRİZİ
        Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 10,4'le son 71 yılın zirvesine çıktı. Enflasyon, Aralık 1951'de yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçmişti. Geçtiğimiz günlerde Bild'in eski genel yayın yönetmeni Reichelt'in kurduğu internet sitesi hükümetin sadece yüzde 10'luk enflasyon hesaplamasıyla dalga geçmişti. Sitenin verdiği bilgilere göre, Almanya'daki rakamlara göre bir yıl içindeki iflas sayısı ise 15 bini geçti.

        "KIŞ ÖNCESİ MUM STOKLUYORLAR"
        Avrupa çapında faaliyet gösteren Alman mum üreticisi Müller Kerzen'in yöneticisi Ann-Kristin Müller, "Bu yıl ne bekleyeceğimizi tam olarak kestiremiyorduk. Ancak öyle görünüyor ki, insanlar akıbeti belirsiz bir kış öncesinde mum stokluyor" açıklamasında bulunmuştu.

            RUSYA'DAN AB'YE GÖZDAĞI
            Avrupa Birliği Komisyonu'nun doğalgaz fiyatına megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulamasına yönelik teklifini görüşmek için bir araya gelen AB enerji bakanları üst sınır için yine anlaşamadı. 27 üyeli blok teklif konusunda ikiye bölünürken, Polonya kışın artık kendini hissettirmeye başladığına dikkat çekip Almanya'yı hedef aldı. AB'deki 'tavan fiyat çatlağı' derinleşirken Rusya'dan konu ile ilgili beklenen açıklama Kremlin Sözcüsü Peskov'dan geldi.

            RUSYA: TAVAN FİYAT BELİRLEYENE ENERJİ YOK
            Peskov, Rusya'nın enerji kaynaklarını tavan fiyat belirleyenlere satmamaya kararlı olduğunu belirtti. Rus basını söz konusu kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Ekim ayı ortasında açıkladığının altını çizdi. Bu duruma vurgu yapan Peskov, "Eylemlerimizi Başkan Putin'in bu tür ülkelerle petrol ve petrol ürünleri veya gaz ticareti yapmayacağımız yönündeki açıklamasına dayandırıyoruz" dedi. Peskov'un sözleri AB'ye gözdağı olarak yorumlanırken AB ile ilgili bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan geldi. Zaharova, 'dost olmayan' statüdeki ülkeler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde diplomatik varlığımız asgariye indirildi. Belirli ülkelerde bir veya iki diplomatımız mevcut" dedi.

            LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?
            Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı. Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı. Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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            Haberler Dünya Almanya’da kriz üstüne kriz: Kara kış parlamentoda! Eczanelerde ağrı kesici bile yok
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