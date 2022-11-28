Almanya’da kriz üstüne kriz: Kara kış parlamentoda! Eczanelerde ağrı kesici bile yok

Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ardından Rusya'nın yaptırımlara misilleme olarak enerji kartını ortaya koymasıyla Avrupa'da enerji krizi büyük bir patlak vermişti. Birçok Avrupa ülkesi yaklaşan kara kış için geleneksel yöntemlerle tedbirler almaya devam ediyor. Almanya'da vatandaşlar elektrik kesintilerine çözüm için mum stoğu başlarken enerji krizi ile boğuşan Alman hükümetinin parlamentodaki hali yaşanan çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji fiyatlarına karşı alınan tasarruf önlemleri kapsamında vekiller toplantılara palto ve atkılarla katılırken krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Bir krizin de ilaç sektöründe yaşandığı Almanya'da 299 ilaç için tedarik sıkıntısının sürdüğü bildirildi.
Savaşla birlikte birçok Avrupa ülkesinde kışın zor geçeceğine dair endişeler artarken yükselen enerji fiyatlarına karşı alınan tasarruf önlemleri, Alman meclisine de yansıdı. Alman hükümetinin tasarruf için tartışma yaratan "Çorap ve hırka giyin, hızlı duş alın" uyarılarının ardından Almanya Federal Parlamentosu Bundestag'da kaloriferlere getirilen 18 derece sınırıyla adeta dondu. Bazı vekiller parlamentoda palto ve atkıyla katılırken birçok milletvekili de üşüdüklerini belirterek bu durumdan şikayetçi etti.
Birçok milletvekilinin hastalanması nedeniyle parlamento işleyişinin aksayabileceği uyarısında bulunan Yeşiller Partisi'nden milletvekili Renate Kuenast, "Ofiste ceketle oturuyorum ve sürekli hareket ediyorum ama yine de dondum." dedi.