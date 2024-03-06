ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! New York Times senaryoyu yazıp o bölgeleri işaret etti: İki yıldır hazırlanıyorlar

Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kalırken Gazze'de ise İsrail soykırımı devam ediyor. Rusya ve Almanya arasındaki dinleme krizi ile üçüncü dünya savaşının patlak vereceğine ilişkin sesler yükselirken Batı basını açıkça nükleer savaş çığırtkanlığı yapıyor.

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NEW YORK TIMES'TAN NÜKLEER SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI

New York Times, "Nükleer savaş riski artıyor" başlıklı bir analiz yayımladı ve bir yandan dünya çapında bir nükleer savaşın çığırtkanlığını yaparken bir yandan da cepheleri işaret etti.