ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! New York Times senaryoyu yazıp o bölgeleri işaret etti: İki yıldır hazırlanıyorlar

Rusya ile ABD ve Avrupa arasında gerilim had safhaya ulaşırken ABD basını nükleer savaş çığırtkanlığına başladı. Rusya'nın Alman ordusunun ses kayıtlarını afişe etmesinin ardından Üçüncü Dünya Savaşı'nın patlak vereceğine ilişkin sesler yükselirken New York Times, bir nükleer savaş senaryosu yazdı ve açıkça Basra Körfezi, Tayvan Boğazı ve Kore Yarımadası'nı işaret etti. İşte savaşı körüklemeye çalışan New York Times'ın nükleer senaryosu…