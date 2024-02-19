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NAZAR DUASI - Eve, Aileye, Bebeklere Peygamber Efendimizin Nazar Duası Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Nazar, insanların kötü niyetli bakışlarından ve kıskançlık duygularından kaynaklanan zararlı etkilere inanılan bir kavramdır. Özellikle bebekler ve hamile kadınlar gibi savunmasız bireylerin nazara daha çok maruz kaldığı düşünülmektedir. Bu inanış, kötü enerjilerin ve olumsuz düşüncelerin fiziksel ya da psikolojik zararlara yol açabileceği fikrine dayanmaktadır. Nazardan korunma yolları arasında ise en etkili yöntemlerden biri, dini inançlara göre okunacak dualar ve ayetlerdir.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 12:04 Güncelleme 19 Şubat 2024, 12:04
NAZAR DUASI - Eve, Aileye, Bebeklere Peygamber Efendimizin Nazar Duası Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı 1

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s), nazara karşı korunmak için Felak, Nas sureleri ve Ayetel Kürsi'nin yanı sıra özel bir dua daha okumuştur. Bu dua, her türlü kötülükten, görünen ve görünmeyen zararlardan korunmayı amaçlar. Duayı şu şekilde okuyabiliriz:

NAZAR DUASI - Eve, Aileye, Bebeklere Peygamber Efendimizin Nazar Duası Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı 2

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Bu duanın Türkçe anlamı ise, "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım." şeklindedir.

NAZAR DUASI - Eve, Aileye, Bebeklere Peygamber Efendimizin Nazar Duası Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı 3

İşte, nazarın zararlarından korunmak için okunabilecek dualar ve ayetler:

Peygamber Efendimizin Okuduğu Nazar Duası
Okunuşu:

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Anlamı:

"Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

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