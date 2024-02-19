NAZAR DUASI - Eve, Aileye, Bebeklere Peygamber Efendimizin Nazar Duası Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Nazar, insanların kötü niyetli bakışlarından ve kıskançlık duygularından kaynaklanan zararlı etkilere inanılan bir kavramdır. Özellikle bebekler ve hamile kadınlar gibi savunmasız bireylerin nazara daha çok maruz kaldığı düşünülmektedir. Bu inanış, kötü enerjilerin ve olumsuz düşüncelerin fiziksel ya da psikolojik zararlara yol açabileceği fikrine dayanmaktadır. Nazardan korunma yolları arasında ise en etkili yöntemlerden biri, dini inançlara göre okunacak dualar ve ayetlerdir.