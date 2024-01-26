1 Emeklileri sevindiren gelişmeler yaşanıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren son düzenleme, emekli maaşlarını 49,25'e yükseltti. Bu önemli güncelleme, en düşük emekli maaşını da 10 bin liraya çıkardı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte emeklilere yönelik bu olumlu adımların yanı sıra, bankalar da emeklileri unutmadı ve birçok banka emeklilere özel promosyonlar sunmaya hazırlanıyor.

2 Son dönemlerde, bankalar arasındaki rekabet emeklilere yönelik promosyon kampanyalarına yansıdı. Emekli maaşını bankalardan alan vatandaşlar için promosyon tutarları 15.000 TL'ye kadar yükseldi. Emeklilerin maaş tutarlarına göre değişen bu promosyonlar, bankaların güncel kampanyalarıyla daha da cazip hale geliyor.