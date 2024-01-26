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Emekliye %49.25 zamlı maaşa ek 12.580 TL ödeme müjdesi

Emekli vatandaşları ilgilendiren emekli promosyonları açıklandı ve bankalar arasındaki rekabetle birlikte emeklilere ek gelir sağlama fırsatı ortaya çıktı. Yapılan güncellemelerle birlikte, emeklilere maaşlarını o bankadan almaları karşılığında ödenen promosyon tutarları 15.000 TL'ye kadar yükseldi. Bankalar arasındaki rekabetin etkisiyle, yeni dönemde daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyon sınırlarında da değişiklikler bekleniyor.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 13:19 Güncelleme 26 Ocak 2024, 13:29
Emekliye %49.25 zamlı maaşa ek 12.580 TL ödeme müjdesi 1

Emeklileri sevindiren gelişmeler yaşanıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren son düzenleme, emekli maaşlarını 49,25'e yükseltti. Bu önemli güncelleme, en düşük emekli maaşını da 10 bin liraya çıkardı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte emeklilere yönelik bu olumlu adımların yanı sıra, bankalar da emeklileri unutmadı ve birçok banka emeklilere özel promosyonlar sunmaya hazırlanıyor.

Emekliye %49.25 zamlı maaşa ek 12.580 TL ödeme müjdesi 2

Son dönemlerde, bankalar arasındaki rekabet emeklilere yönelik promosyon kampanyalarına yansıdı. Emekli maaşını bankalardan alan vatandaşlar için promosyon tutarları 15.000 TL'ye kadar yükseldi. Emeklilerin maaş tutarlarına göre değişen bu promosyonlar, bankaların güncel kampanyalarıyla daha da cazip hale geliyor.

Emekliye %49.25 zamlı maaşa ek 12.580 TL ödeme müjdesi 3

Promosyonlar Nasıl Belirleniyor?

Emekli aylığı miktarına göre belirlenen promosyonlar şu şekilde sıralanıyor:

3.500 TL'ye kadar aylık alanlara 3.000 TL,
3.500-7.500 TL arası aylık alanlara 3.500 TL,
7.500-10.000 TL arası aylık alanlara 4.500 TL,
10.000 TL ve üzeri aylık alanlara 5.000 TL.

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