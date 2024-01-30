1 Altın fiyatlarındaki değişimler, altın yatırımcıları arasında bir panik havası oluşturmaya başladı. Kuyumcular ve finans uzmanları, altın piyasasındaki bu dalgalanmalara ilişkin farklı beklentiler sunuyorlar. Yatırımcılar, altın piyasasının geleceği hakkında dört günlük bir uyarı alıyorlar. Kapalıçarşı kuyumcu esnafı, altın piyasasındaki son durumu yorumlayarak, altın fiyatlarına dair kendi beklentilerini ortaya koyuyor. Bu beklentiler, hem yerel hem de global ekonomik faktörlerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

2 Altın İçin 1 Gün Uyarısı Altın piyasasının şu anki durumu hakkında değerlendirmede bulunan Kapalıçarşı kuyumcu esnafları, ons altın ve dolar kuru açısından piyasanın iki farklı boyutunu ele alıyor. FED'in para politikalarının ons altın üzerindeki etkisine dikkat çekiyor ve önümüzdeki bir hafta boyunca piyasanın bekleme pozisyonunda kalacağını öngörüyor. Gelecek hafta Çarşamba günü FED'in faiz kararı sonrasında ons altın için yeni bir dönemin başlayacağını belirtiyor.