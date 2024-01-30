Altın fiyatlarına yönelik yapılan değerlendirmeler genellikle pozitif bir görünüm sergilese de, yatırımcılar fiyatlamalarda bu olumlu durumu tam olarak göremiyor ve gelecekteki yatırım hamleleri konusunda kararsızlık yaşıyorlar. Kapalıçarşı'daki kuyumcu esnafı, piyasadaki son gelişmeleri değerlendirerek, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaşıyor. Ayrıca, JPMorgan'ın yaptığı değerlendirme, 2024 yılında ons altın fiyatlarında beklenen değişimlerin dikkat çekici olacağını öngörüyor. Bu analiz, özellikle FED'in faiz indirimi politikaları ve ABD'nin düşen reel getirilerinin altın fiyatları üzerindeki etkilerini inceliyor.
Altın fiyatlarındaki değişimler, altın yatırımcıları arasında bir panik havası oluşturmaya başladı. Kuyumcular ve finans uzmanları, altın piyasasındaki bu dalgalanmalara ilişkin farklı beklentiler sunuyorlar. Yatırımcılar, altın piyasasının geleceği hakkında dört günlük bir uyarı alıyorlar. Kapalıçarşı kuyumcu esnafı, altın piyasasındaki son durumu yorumlayarak, altın fiyatlarına dair kendi beklentilerini ortaya koyuyor. Bu beklentiler, hem yerel hem de global ekonomik faktörlerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir.
Altın piyasasının şu anki durumu hakkında değerlendirmede bulunan Kapalıçarşı kuyumcu esnafları, ons altın ve dolar kuru açısından piyasanın iki farklı boyutunu ele alıyor. FED'in para politikalarının ons altın üzerindeki etkisine dikkat çekiyor ve önümüzdeki bir hafta boyunca piyasanın bekleme pozisyonunda kalacağını öngörüyor. Gelecek hafta Çarşamba günü FED'in faiz kararı sonrasında ons altın için yeni bir dönemin başlayacağını belirtiyor.
Kapalıçarşı kuyumcu esnafları, dolar kuru ve ons altının etkileşimini değerlendirerek, gram altın fiyatlarının geleceği hakkında tahminlerde bulunuyor. Türkiye'de dolar kurunun sert ataklar yapmayacağını ve bu durumun gram altın fiyatlarını anlık olarak çok etkilemeyeceğini ifade ediyor.