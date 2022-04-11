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    • Emlak&OTO
    • 11.04.2022 11:18
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    • 11.04.2022 11:22
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    İMÇ'de icradan satılık dükkan fırsatı! Yatırım yapmak isteyenler dikkat

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Fatih'te bulunan Manifaturacılar Çarşısı'nda 85 metrekare dükkan fiyatıyla ön plana çıktı.

    İMÇ’de icradan satılık dükkan! Yatırım yapacaklar dikkat

    İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından Fatih'te bulunan Manifaturacılar Çarşısı'nda 85 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 1 milyon 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 11.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Değerleme konusu taşınmaz Hacı Kadın Mah. Atatürk — Bulvarı İstanbul Manifaturacılar Çarşısı İ.M.Ç 5. Blok 7.katında . 5731 kapı numaralı yerde yer almaktadır. Cam kapı ve vitrin, yerler seramik duvarlar saten alçı ve Koltuk döşeme atölyesi olarak kullanılmaktadır. 5.Blok merdivenlerinden çıkışta sağ tarafta kalan dükkan 85 m2 alanlı olup, kiracı olunduğu beyan edilmiştir.

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    Haberler Emlak&OTO İMÇ'de icradan satılık dükkan fırsatı! Yatırım yapmak isteyenler dikkat
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