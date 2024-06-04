Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur yanıt verdi! Ayrılacak mı devam mı edecek?

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Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Di Marzio, Erden Timur'un Galatasaray'dan ayrılması halinde Icardi'nin de ayrılabileceğini öne sürdü.