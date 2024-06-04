Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur yanıt verdi! Ayrılacak mı devam mı edecek?

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa ederken sarı kırmızılılarda Mauro Icardi depremi yaşanıyordu. Icardi'nin, Timur'un ayrılık kararı sonrasında ayrılacağı iddia edilmişti. Timur, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Di Marzio, Erden Timur'un Galatasaray'dan ayrılması halinde Icardi'nin de ayrılabileceğini öne sürdü.
Haberde, Icardi'nin Erden Timur'un projesine inandığı için Galatasaray'a transfer olduğu belirtildi.
Öte yandan geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik maaş teklifleri alan Mauro Icardi'nin, Erden Timur'a Galatasaray'ı iki yıl üst üste şampiyon yapma sözü verdiği için bu teklifleri reddettiği kaydedildi.