İstanbul Şile’de icradan satılık 5.853 m² tarla

Şile İcra Dairesi tarafından 5.853 m² tarla mahkemeden satılığa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 875.032 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 218.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Şile İlçesi, Değirmençayırı Mahallesi, 115 Ada, 1 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz, Değirmençayırı mahallesi merkezine 650 metre mesafede olup yola cephesi yoktur. En yakın yol olan Yener Caddesine 100 metre mesafededir. Üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur. Parsel çevresi konum itibariyle konut şeklinde teşekkül etmiş olan bölgenin altyapısı tamamlanmış, temizlik, sağlık, su, elektrik, doğalgaz ve alt yapı tesisatı bulunmakta olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Arsa zemin değeri : 5833,55 x 150,00 = 875.032,50 TL

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