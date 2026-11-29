2027 asgari ücret görüşmelerinde geri sayım başladı: Masada hangi kriterler dikkate alınacak
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücreti için kritik süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonun en geç 31 Aralık'a kadar karara bağlayacağı yeni ücret belirlenirken; yıllık enflasyon verileri, gelecek dönem enflasyon beklentileri, çalışanların geçim endeksleri ve işverenlerin maliyet dengesi temel kriterler olarak masada yer alacak.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ekonomi