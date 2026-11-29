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Gram altın yeniden 6 bin lira sınırına ulaştı: Altın fiyatlarında son durum ve piyasa değerlendirmeleri

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