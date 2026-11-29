2027 bütçesi komisyondan geçti! Esnaf ve sanatkârlar için 33 milyar TL ödenek eklendi
2027 bütçe maratonunun komisyon aşaması tamamlandı. Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçları için bütçeye 33 milyar liralık ödenek eklenirken bilimsel araştırmalar ve enerji yatırımlarına ilişkin önemli düzenlemeler de kabul edildi.
Bütçe maratonunda önemli bir viraj aşıldı. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Önergelerle, araştırma üniversitelerinin bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine 500 milyon lira, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçları için 2027 yılı merkezi yönetim bütçesine ise 33 milyar lira ödenek eklendi.
TEİAŞ'A YATIRIM KOLAYLIĞI
Kabul edilen bir diğer düzenlemeyle TEİAŞ'ın 1000 megavat ve üzeri elektrik iletim projeleri ile deniz altı kablo ve tünel yatırımları, Kamu İhale Kanunu'ndaki asgari yatırım ödeneği şartından muaf tutulacak. Böylece projelerin daha hızlı başlatılması ve ödeneklerin ihtiyaca göre planlanması sağlanacak.
38 GÜN SÜRDÜ
21 Ekim'de başlayan 2027 bütçe maratonunun komisyon aşaması tamamlanırken, 38 gün süren çalışmalarda 21 birleşim ve 66 oturum gerçekleştirildi. 212 saat süren görüşmelerde, 261 milletvekilinin bin 433 söz talebi karşılandı.
Haber: Resul Ekrem Şahan