Bütçe maratonunda önemli bir viraj aşıldı. 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Önergelerle, araştırma üniversitelerinin bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine 500 milyon lira, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçları için 2027 yılı merkezi yönetim bütçesine ise 33 milyar lira ödenek eklendi.

2027 bütçesine esnaf için 33 milyar lira ödenek eklendi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

TEİAŞ'A YATIRIM KOLAYLIĞI

Kabul edilen bir diğer düzenlemeyle TEİAŞ'ın 1000 megavat ve üzeri elektrik iletim projeleri ile deniz altı kablo ve tünel yatırımları, Kamu İhale Kanunu'ndaki asgari yatırım ödeneği şartından muaf tutulacak. Böylece projelerin daha hızlı başlatılması ve ödeneklerin ihtiyaca göre planlanması sağlanacak.