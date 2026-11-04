Demokratların desteklediği yasaları engelleyeceğini belirten Trump, FOX News'ten Bret Baier'e konuştu ve "Bu bir başkanın sahip olduğu en güçlü yetkilerden biridir. Bize çılgınca şeyler gönderecekler, ben de onları veto edeceğim. Birkaç aylık vetolardan sonra dışarı çıkıp 'Bu işleri nasıl halledeceğiz' diyecekler ve birlikte çalışacağız." dedi.

ABD'de dengeleri değiştiren ara seçim. Fotoğraf: AFP

Trump sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biliyor musunuz, Demokrat olan bir sürü arkadaşım var, inanın ya da inanmayın, bazılarıyla çoktan konuştum. Aslında iki senatör ve üç kongre üyesinden, yani toplamda beş kişiden telefon aldım ve sırada beni aramayı bekleyen üç kişi daha var. Dolayısıyla bilmiyorum, açıkça konuşmak istiyorlar ama benim veto yetkim var. Ve veto yetkisi, biliyorsunuz, aşılmazdır."

2 YIL BOYUNCA BEYAZ SARAY-KONGRE SAVAŞI

Trump'ın bu çıkışı, önümüzdeki iki yıllık süreçte Beyaz Saray ile Kongre arasında ciddi bir yasama savaşının yaşanacağını açıkça gösteriyor. Devasa kamu borcu ve bütçe açığıyla karşı karşıya olan ABD'de, iki partinin uzlaşmak yerine veto restleşmelerine girmesi, bölünmüş hükümet döneminde ekonomik belirsizlikleri ve siyasi kilitlenmeyi daha da derinleştirecek gibi görünüyor.

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