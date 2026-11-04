ABD'de ara seçim sonrası bölünmüş hükümet krizi! İki yıl Beyaz Saray-Kongre savaşı
ABD ara seçimlerinde Kongre’de çoğunluğun Demokratlara geçmesi ve Donald Trump'ın ilk açıklamaları başkanlık seçimine kadar geçecek olan iki yıl için büyük bir krizi işaret ediyor. Trump, Demorkatların kararlarını veto edebileceğini belirtirken ABD gazetesi The Wall Street Journal, "Cüzdanınızı sıkı tutun, bölünmüş hükümet geliyor" dedi. ABD'yi önümüzdeki iki yıl Beyaz Saray-Kongre savaşı bekliyor.
ABD'de dün düzenlenen ara seçimlerde Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu elde ettiği seçimin ardından Donald Trump'tan veto mesajı geldi. Trump'ın, Demokratların desteklediği yasaları engellemek için veto yetkisini kullanmayı planladığını açıklaması, başkanlık seçimine kadar geçecek iki yıl ile ilgili karamsar bir tablo oluşturuyor.
"BÖLÜNMÜŞ HÜKÜMET GELİYOR"
ABD gazetesi The Wall Street Journal, "Cüzdanınızı sıkı tutun, bölünmüş hükümet geliyor" başlığını kullandı ve Demokratların Kongre'de iktidarı yeniden ele geçirmesinin bölünmüş bir hükümet ve federal harcamaları artıracak daha fazla çıkar çatışması anlamına geldiğini vurguladı.
ABD'NİN KAMU BORCU TAVAN
Geçtiğimiz hafta yayımlanan verilere göre ABD'nin kamu borcunun 1946'dan bu yana ilk kez Gayri safi milli hasılanın yüzde 100'ünü resmen aştığını ve 2026 mali yılı açığının da 2 trilyon dolar olduğunu hatırlatan The Wall Street Journal, ciddi bir krizi işaret etti.
TRUMP'TAN VETO TEHDİDİ
ABD Başkanı Donald Trump ise seçimin ardından tablo Demokratların lehine şekillenirken dikkat çeken bir açıklama yaptı ve veto yetkisini hatırlattı.
Demokratların desteklediği yasaları engelleyeceğini belirten Trump, FOX News'ten Bret Baier'e konuştu ve "Bu bir başkanın sahip olduğu en güçlü yetkilerden biridir. Bize çılgınca şeyler gönderecekler, ben de onları veto edeceğim. Birkaç aylık vetolardan sonra dışarı çıkıp 'Bu işleri nasıl halledeceğiz' diyecekler ve birlikte çalışacağız." dedi.
Trump sözlerine şu şekilde devam etti:
"Biliyor musunuz, Demokrat olan bir sürü arkadaşım var, inanın ya da inanmayın, bazılarıyla çoktan konuştum. Aslında iki senatör ve üç kongre üyesinden, yani toplamda beş kişiden telefon aldım ve sırada beni aramayı bekleyen üç kişi daha var. Dolayısıyla bilmiyorum, açıkça konuşmak istiyorlar ama benim veto yetkim var. Ve veto yetkisi, biliyorsunuz, aşılmazdır."
2 YIL BOYUNCA BEYAZ SARAY-KONGRE SAVAŞI
Trump'ın bu çıkışı, önümüzdeki iki yıllık süreçte Beyaz Saray ile Kongre arasında ciddi bir yasama savaşının yaşanacağını açıkça gösteriyor. Devasa kamu borcu ve bütçe açığıyla karşı karşıya olan ABD'de, iki partinin uzlaşmak yerine veto restleşmelerine girmesi, bölünmüş hükümet döneminde ekonomik belirsizlikleri ve siyasi kilitlenmeyi daha da derinleştirecek gibi görünüyor.