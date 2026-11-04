JET YAKITI MALİYETİ YÜZDE 118 ARTTI THY'nin finansal sonuçlarında Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin ve enerji maliyetlerindeki yükselişin etkisine dikkat çekildi. Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimler ve enerji maliyetlerindeki artışın ivmelendirdiği küresel enflasyon, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde havacılık sektörünün faaliyet ortamını zorlaştırmaya devam etti. THY'nin jet yakıtı maliyeti yılın başından bu yana yüzde 118 artarken, yakıt hariç maliyetler üzerindeki enflasyon etkisi de ilave baskı oluşturdu. Orta Doğu'da devam eden savaşın talep ve operasyonel faaliyet ortamındaki yansımaları nedeniyle 2026 için hedeflediği yıllık yüzde 10 yolcu kapasitesi büyümesi beklentisini aşağı yönlü revize edilerek ve üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 kapasite artışı gerçekleştirdi." KARGO GELİRLERİ 1,2 MİLYAR DOLARI AŞTI THY'nin kargo operasyonlarında da büyüme kaydedildi. Turkish Cargo, üçüncü çeyrekte taşıdığı kargo hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artırdı. Kargo gelirleri ise yüzde 45,6 yükselişle 1,2 milyar doların üzerine çıktı. Yolcu ve kargo faaliyetlerinden elde edilen gelir artışı, şirketin yükselen maliyetlere karşı finansal performansını destekledi.

İLK 9 AYDA 4,6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM THY'nin 2026 yılının ilk dokuz ayındaki FAVKÖK (faiz, amortisman, vergi ve kira öncesi kâr) tutarı 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Jet yakıtı fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonist baskılar nedeniyle FAVKÖK marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 6,2 puan gerileyerek yüzde 17,6 oldu. Şirketin ocak-eylül dönemindeki toplam yatırım tutarı ise 4,6 milyar dolara ulaştı. Konsolide varlıkların büyüklüğü de 52 milyar doların üzerine çıktı.



THY'NİN 2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI Gösterge Gerçekleşen Üçüncü çeyrek toplam gelir 8,3 milyar dolar Gelir artışı %19,3 Yolcu sayısı 28,5 milyon Yolcu sayısındaki artış %4,7 Yolcu doluluk oranı %87,1 Kapasite artışı %3,2 Kargo hacmindeki artış %7,4 Kargo gelirlerindeki artış %45,6 Kargo gelirleri 1,2 milyar doların üzerinde İlk 9 aylık FAVKÖK 3,7 milyar dolar FAVKÖK marjı %17,6 İlk 9 aylık yatırım 4,6 milyar dolar Konsolide varlıklar 52 milyar doların üzerinde





MURAT ŞEKER: "SAVAŞ VE JET YAKITI FİYATLARI SEKTÖR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU" Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçları değerlendirdi. Şeker, Orta Doğu'daki savaş ve yükselen jet yakıtı maliyetlerinin küresel havacılık sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek THY'nin operasyonel verimlilik ve maliyet disiplini odağını koruduğunu söyledi. Şeker, şu ifadeleri kullandı: "Orta Doğu'da yaşanan savaş ve jet yakıtı fiyatlarındaki yüksek seyir, üçüncü çeyrekte küresel havacılık sektörü üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. Bu ortamda Ortaklığımız, operasyonel verimlilik ve maliyet disiplini odağını korurken zengin uçuş ağının sunduğu fırsatlardan yararlanarak değişen talep koşullarına uyum sağlamayı sürdürdü. Faaliyet ortamındaki zorlukların derinleştiği bir dönemde, üçüncü çeyreğin her ayında yolcu sayısı ve doluluk oranımızı artırabilmemiz, esnek iş modelimizin ve operasyonel kabiliyetlerimizin gücünü net bir şekilde ortaya koymakta. Mevcut konjonktür doğrultusunda sermaye tahsisinde seçici bir yaklaşım benimseyerek kaynaklarımızı öncelikli ve değer yaratma potansiyeli yüksek yatırımlara yönlendiriyoruz. Bu çerçevede, güçlü bilançomuzun sağladığı imkanlarla markamıza ve müşteri deneyimine yönelik yatırımlarımızı kesintisiz sürdürürken, APEX ve Skytrax tarafından layık görüldüğümüz ödüller bu alandaki çalışmalarımızın uluslararası düzeyde gördüğü takdirin de altını çizmekte. Operasyonel mükemmeliyet ve küresel bağlantılılığı güçlendirme misyonumuz doğrultusunda insanları ve kültürleri buluşturmaya ve havacılık sektörümüze sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz."