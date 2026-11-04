THY'den 8,3 milyar dolarlık gelir! Yolcu sayısı 28,5 milyona ulaştı
Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin toplam gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artarak 8,3 milyar dolara ulaşırken, yolcu sayısı yüzde 4,7 yükselişle 28,5 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı yüzde 87,1'e çıkarken, Turkish Cargo'nun gelirleri yüzde 45,6 artarak 1,2 milyar doları aştı. Orta Doğu'daki savaş ve jet yakıtı fiyatlarındaki yüzde 118'lik artış ise şirketin maliyetleri üzerinde baskı oluşturdu.
Türk Hava Yolları, 2026 yılının temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Orta Doğu'da devam eden savaş, yükselen enerji maliyetleri ve küresel enflasyonun havacılık sektöründe oluşturduğu baskıya rağmen THY, yolcu sayısını ve gelirlerini artırdı.
Başta Asya olmak üzere Avrupa ve Türkiye pazarlarından gelen güçlü taleple üçüncü çeyrekte toplam gelirler 8,3 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yolcu doluluk oranı yüzde 87,1'e ulaşırken, şirketin konsolide varlıkları 52 milyar doları aştı.
THY'NİN GELİRLERİ YÜZDE 19,3 ARTTI
THY'nin açıkladığı finansal sonuçlara göre 2026 yılının üçüncü çeyreğinde toplam gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,3 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı.
Yolcu ve kargo gelirlerindeki güçlü artış, yükselen operasyonel maliyetlerin finansal sonuçlar üzerindeki etkisini kısmen dengeledi.
Şirket, Avrupa'nın en fazla uçuş gerçekleştiren network taşıyıcısı konumunu korurken, üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 kapasite artışı gerçekleştirdi.
YOLCU SAYISI 28,5 MİLYONA ULAŞTI
Başta Asya olmak üzere Avrupa ve Türkiye pazarlarından gelen güçlü talep, THY'nin yolcu sayısına ve doluluk oranlarına olumlu yansıdı.
2026 yılının temmuz-eylül döneminde yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 28,5 milyona yükseldi.
Yolcu doluluk oranı ise 1,5 puanlık artışla yüzde 87,1 seviyesine ulaştı.
JET YAKITI MALİYETİ YÜZDE 118 ARTTI
THY'nin finansal sonuçlarında Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin ve enerji maliyetlerindeki yükselişin etkisine dikkat çekildi.
Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimler ve enerji maliyetlerindeki artışın ivmelendirdiği küresel enflasyon, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde havacılık sektörünün faaliyet ortamını zorlaştırmaya devam etti. THY'nin jet yakıtı maliyeti yılın başından bu yana yüzde 118 artarken, yakıt hariç maliyetler üzerindeki enflasyon etkisi de ilave baskı oluşturdu. Orta Doğu'da devam eden savaşın talep ve operasyonel faaliyet ortamındaki yansımaları nedeniyle 2026 için hedeflediği yıllık yüzde 10 yolcu kapasitesi büyümesi beklentisini aşağı yönlü revize edilerek ve üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 kapasite artışı gerçekleştirdi."
KARGO GELİRLERİ 1,2 MİLYAR DOLARI AŞTI
THY'nin kargo operasyonlarında da büyüme kaydedildi.
Turkish Cargo, üçüncü çeyrekte taşıdığı kargo hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artırdı.
Kargo gelirleri ise yüzde 45,6 yükselişle 1,2 milyar doların üzerine çıktı. Yolcu ve kargo faaliyetlerinden elde edilen gelir artışı, şirketin yükselen maliyetlere karşı finansal performansını destekledi.
İLK 9 AYDA 4,6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
THY'nin 2026 yılının ilk dokuz ayındaki FAVKÖK (faiz, amortisman, vergi ve kira öncesi kâr) tutarı 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Jet yakıtı fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonist baskılar nedeniyle FAVKÖK marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 6,2 puan gerileyerek yüzde 17,6 oldu.
Şirketin ocak-eylül dönemindeki toplam yatırım tutarı ise 4,6 milyar dolara ulaştı.
Konsolide varlıkların büyüklüğü de 52 milyar doların üzerine çıktı.
THY'NİN 2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI
MURAT ŞEKER: "SAVAŞ VE JET YAKITI FİYATLARI SEKTÖR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU"
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçları değerlendirdi.
Şeker, Orta Doğu'daki savaş ve yükselen jet yakıtı maliyetlerinin küresel havacılık sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek THY'nin operasyonel verimlilik ve maliyet disiplini odağını koruduğunu söyledi.
Şeker, şu ifadeleri kullandı:
"Orta Doğu'da yaşanan savaş ve jet yakıtı fiyatlarındaki yüksek seyir, üçüncü çeyrekte küresel havacılık sektörü üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. Bu ortamda Ortaklığımız, operasyonel verimlilik ve maliyet disiplini odağını korurken zengin uçuş ağının sunduğu fırsatlardan yararlanarak değişen talep koşullarına uyum sağlamayı sürdürdü. Faaliyet ortamındaki zorlukların derinleştiği bir dönemde, üçüncü çeyreğin her ayında yolcu sayısı ve doluluk oranımızı artırabilmemiz, esnek iş modelimizin ve operasyonel kabiliyetlerimizin gücünü net bir şekilde ortaya koymakta. Mevcut konjonktür doğrultusunda sermaye tahsisinde seçici bir yaklaşım benimseyerek kaynaklarımızı öncelikli ve değer yaratma potansiyeli yüksek yatırımlara yönlendiriyoruz. Bu çerçevede, güçlü bilançomuzun sağladığı imkanlarla markamıza ve müşteri deneyimine yönelik yatırımlarımızı kesintisiz sürdürürken, APEX ve Skytrax tarafından layık görüldüğümüz ödüller bu alandaki çalışmalarımızın uluslararası düzeyde gördüğü takdirin de altını çizmekte. Operasyonel mükemmeliyet ve küresel bağlantılılığı güçlendirme misyonumuz doğrultusunda insanları ve kültürleri buluşturmaya ve havacılık sektörümüze sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz."
THY 2026 KAPASİTE BÜYÜME HEDEFİNİ REVİZE ETTİ
Orta Doğu'da devam eden savaşın talep ve operasyonel faaliyetler üzerindeki etkileri nedeniyle THY, 2026 yılı için belirlediği yüzde 10'luk yıllık yolcu kapasitesi büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti.
Üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 kapasite artışı gerçekleştiren şirket, maliyet baskılarının sürdüğü dönemde yatırımlarında seçici bir yaklaşım benimsedi.
THY, güçlü bilançosunun sağladığı imkanlarla marka ve müşteri deneyimine yönelik yatırımlarını sürdürürken, küresel uçuş ağını ve operasyonel faaliyetlerini geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.