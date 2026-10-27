Geçen yıl gayrimenkul satın alanların vergi mükellefiyeti bu yıl itibarıyla başladı. Böylece mevcutta gayrimenkulü bulunanlar ile geçen yıl yeni bir gayrimenkul satın alanlar, bu yıl vergi ödeyecek.

Vatandaşlar emlak vergisi borçlarını farklı kanallar üzerinden yatırabiliyor. Ödeme işlemleri; belediyelerin vezneleri, belediyelerin resmî internet siteleri, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca EFT, havale ve kredi kartı seçenekleri de kullanılabiliyor. Vergi borcu sorgulama işlemleri ise e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "İnternet Vergi Dairesi" hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Tek evi olan emeklilere muafiyet fırsatı.

ÖDEMELER NEREYE?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler, bu işlemleri bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla belediyelerin online hizmetlerinden öğrenebilir. Emlak vergisi taksitleri gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye direkt ödenebilir. Belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir. Ayrıca e-Devlet üzerinden de emlak vergisi online olarak ödenebilir.

KİMLER MUAF OLABİLİR?

Emlak Vergisi Kanunu'na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların (emekliler), gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor.

Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor.