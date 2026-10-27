Emlak vergisinde 2. taksit başlıyor! 5 adımda kontrol: Evini satanlar, kiracılar dikkat
2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. 1 Kasım’da başlayacak ödeme süreci 30 Kasım’a kadar devam edecek. Gecikme yaşanması halinde aylık yüzde 3.7 zam uygulanacak
Türkiye'de gayrimenkul sahiplerini doğrudan ilgilendiren emlak vergisi ikinci taksit ödeme süreci başlıyor. 1 Kasım'da başlayacak ödeme süreci 30 Kasım'a kadar sürecek.
Belediyeler tarafından tahakkuk ettirilen emlak vergisi; konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerinden yılda iki taksit halinde tahsil ediliyor. Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi mart, nisan ve mayıs aylarını kapsıyor. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında gerçekleştiriliyor. Süre içinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme faizi devreye girebiliyor.
GECİKME FAİZİ UYGULANACAK
Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, Vergisini zamanında ödemeyen vatandaşlar için aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak. Örneğin 6 bin liralık bir emlak vergisi borcunun süresinde ödenmemesi halinde, ilk ay sonunda borç tutarı gecikme faiziyle birlikte 6 bin 222 liraya yükselecek.
Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler, mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek de yapılabiliyor.
ARTIŞ ORANI DA DEĞİŞTİ
2026 yılı için belirlenen bina ve arazi vergi değerlerinde önemli artışlar da gündeme geldi. Yapılan düzenlemeyle Emlak Vergisi Kanunu'nda da önemli bir değişikliğe gidildi. Mevcut uygulamada emlak vergisi, yeni rayiç bedellerin belirlendiği yılı takip eden ara yıllarda yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyordu. Artık mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl tespit edilen yeniden değerleme oranında artış yapılacak. Bu 4 yıllık dönem içinde 2027, 2028 ve 2029 yıllarında yeniden değerleme oranının tamamı kadar zam yapılacak.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİYOR?
Vatandaşlar emlak vergisi borçlarını farklı kanallar üzerinden yatırabiliyor. Ödeme işlemleri; belediyelerin vezneleri, belediyelerin resmî internet siteleri, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca EFT, havale ve kredi kartı seçenekleri de kullanılabiliyor. Vergi borcu sorgulama işlemleri ise e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "İnternet Vergi Dairesi" hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
KİMLER ÖDEYECEK?
Geçen yıl gayrimenkul satın alanların vergi mükellefiyeti bu yıl itibarıyla başladı. Böylece mevcutta gayrimenkulü bulunanlar ile geçen yıl yeni bir gayrimenkul satın alanlar, bu yıl vergi ödeyecek.
ÖDEMELER NEREYE?
Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler, bu işlemleri bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla belediyelerin online hizmetlerinden öğrenebilir. Emlak vergisi taksitleri gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye direkt ödenebilir. Belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir. Ayrıca e-Devlet üzerinden de emlak vergisi online olarak ödenebilir.
KİMLER MUAF OLABİLİR?
Emlak Vergisi Kanunu'na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların (emekliler), gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor.
Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor.
5 ADIMDA KONTROL EDİN!
Belediyeden veya e-belediye sisteminden 2025 taşınmaz vergi değerini öğrenin.
2026 yılı için kullanılan asgari arsa/arazi metrekare birim değerini kontrol edin.
Taşınmazın yüzölçümü, arsa payı, bina sınıfı ve kullanım türünün doğru olup olmadığını inceleyin.
2026 normal vergi değerinin nasıl hesaplandığını belediye kaydından teyit edin.
Normal 2026 değeri tavanı aşıyorsa belediyenin tavan değeri uygulayıp uygulamadığını kontrol edin.
ÖRNEK HESAPLAMA
Evin 2025 yılı emlak vergi değeri: 1 milyon TL
Bu değerin binde 2'si: 2 bin TL
Kültür payı (yüzde 10): 200 TL
Ödenecek vergi: 2 bin 200 TL
Evin 2026 yılı emlak vergi değeri: 3 milyon TL
Bu değerin binde 2'si: 6 bin TL
Kültür payı (yüzde 10): 600 TL
Ödenecek vergi: 6 bin 600 TL
(Büyükşehirde yer alan bir konut için)
EVİNİ SATANLAR, KİRADA OTURANLAR DİKKAT!
Bu yıl emekli olanlar bu yılın vergisini ödeyecekler. Muafiyetleri emekli olunan tarihi izleyen yıldan yani 2026'dan itibaren başlayacak. Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaranlar bu yıla ait olan verginin tamamını ödemekle yükümlü. Vergi ödenmezse tapuda gayrimenkul devri gerçekleşmiyor.Bu yıl ev alanların yükümlülüğü de önümüzdeki yılda başlayacak.Sahip olduğu tek evi kiraya verip, başka bir evde kirada oturanlar vergiden muaf sayılıyor. Ancak tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar vergiden muaf olamıyor.
İSTANBUL'DA EVİN METREKARE FİYATI 68 BİN LİRA
Sahibinden.com'un Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı eylül ayı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun sonuçları yayımlandı. Buna göre, eylül ayında enflasyondan arındırılmış (reel) satılık konut fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde yüzde 7,8 gerilerken satılık reel konut fiyat endeksi 141,9 seviyesinde gerçekleşti.
Yıllık reel fiyatlar İstanbul'da yüzde 4, Ankara'da yüzde 2,5 ve İzmir'de yüzde 9,3 düştü. Söz konusu ayda reel konut fiyat endeksi İstanbul'da 146,5, Ankara'da 182,5 ve İzmir'de ise 148,7 oldu. Ortalama konut metrekare fiyatı Türkiye genelinde 46 bin 681 lira olurken metrekare fiyatı İstanbul'da 67 bin 949 lira, İzmir'de 54 bin 310 lira ve Ankara'da 40 bin 417 lira şeklinde ölçüldü. Ortalama cari konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artarken yıllık artış oranı İstanbul'da yüzde 24,6, Ankara'da yüzde 26,5 ve İzmir'de yüzde 17,7 olarak kaydedildi.
Eylül ayında Türkiye genelinde reel kira fiyat endeksi, ortalama metrekare cari kiradaki aylık yüzde 0,8'lik düşüşün ve aynı dönemde enflasyonun yüzde 1,8 olarak gerçekleşmesinin etkisiyle 165,6 seviyesine düştü. Reel kira fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,7 azaldı.