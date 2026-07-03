Tazminat tavanı Temmuz zammı 2026 | İşte kıdem tazminatında yeni üst sınır

Çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatının tutarı bu ay itibariyle maaşlara yansıtılacak zamlarla artarken, tavanına da memur ayarı geliyor. Memur maaş katsayısına bu ay uygulanacak artışın ortaya çıkmasıyla yeni tavan da belli oldu.

Memur maaş katsayısına bu ay uygulanacak artışın ortaya çıkmasıyla yeni tavan da belli oldu. (Fotoğraf:AA) TAZMİNAT TAVANI BELLİ OLDU İşyerinde en az 1 yıllık kıdemi bulunup kendi istek ve kusuru dışında işten çıkanlar ile emeklilik, askerlik, evlilik (kadınlar için) ve haklı fesih gibi sebeplerle ayrılanların alabildiği kıdem tazminatı; çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılarak hesaplanan tutardan, sadece damga vergisi kesiliyor. Takvim Kaynak Tercihleri