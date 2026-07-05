Bedelli askerlik tutarı belli oldu: Yeni ücret 472 bin 653 TL

Bu yılın ikinci yarısında bedelli askerlik yapmak için başvuracak gençlerin ödeyeceği tutar belli oldu. Memur maaş katsayısındaki artışla bedelli askerlik ödemesi yükseldi. İşte yeni tutar…

Bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 TL’ye yükseldi (Takvim foto arşiv)

NASIL HESAPLANIYOR?

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler dikkat! Bu yılın ikinci yarısında başvuruda bulunacak gençlerin ödeyeceği bedelli askerlik ücreti belli oldu. Bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor.

Memur maaş katsayısı ile 300.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor.

Yani memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutar da yükseliyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanan artışla bedelli askerlik ücreti de yükseldi. Bedelli askerlikte yeni tutar 416 bin 361 liradan 472 bin 653 liraya çıktı. Bu tutar aralık ayı sonuna kadar geçerli olacak. Ocak ayında yeni memur maaş katsayısıyla yine artacak.

Bedelli askerlikten yararlanmak için yükümlülerin askerlik hizmetine başlamamış, sağlık muayenesini tamamlamış ve başvuru şartlarını yerine getirerek gerekli ödemeyi süresi içinde yapmış olmaları gerekiyor. (Görsel: AA)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Bedelli askerlik yapabilmek için; fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak; yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak 'Askerliğe Elverişlidir' kararı verilmiş olmak; kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak; askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dahil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmak gerekiyor.

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Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi