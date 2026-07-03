Haziran rekoru kırıldı: Tüm zamanların en yüksek 3'üncü aylık ihracatı

Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Tüm zamanların en yüksek 3'üncü aylık ihracatının gerçekleştirildiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen ay ihracat yüzde 21,9'luk artışla 25 milyar dolar oldu" dedi.

Bakan Bolat rekoru açıkladı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Haziran ayı ihracat rekoru: %21,9 artış ile 25 milyar dolar (24,940)

Tüm zamanların en yüksek 3'üncü aylık ihracatı

Haziran ayı ithalatı: %23,1 artış ile 35,3 milyar dolar (35,319)

Ocak-Haziran dönemi ihracatı: %3,6 artış ile 136,1 milyar dolar (136,059)

Ocak-Haziran dönemi ithalatı: %4,6 artış ile 189,2 milyar dolar (189,153)

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