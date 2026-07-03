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TÜİK açıkladı: Haziran ayı enflasyonu 0,99 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda yüzde 32,11 oldu.

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TÜİK açıkladı: Haziran ayı enflasyonu 0,99 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda yüzde 32,11 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI
Bu rakam ile birlikte memurların alacağı zam oranı 13,52 emekinin zam oranı ise 17,76 oldu. Temmuz ayı kira artış oranı ise yüzde 32,03 oldu.

Rakama ilişkin detaylar gelecek...

Enflasyon rakamları açıklandı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) Enflasyon rakamları açıklandı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

UZMANLARIN TAHMİNİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyordu.

17 Ekonomistin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında yer aldı.

Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyordu.Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyordu.

EKONOMİSTLERİN YIL SONU BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,04) mayısta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediyordu. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında yüzde 1,71 artış göstermişti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak23,734,214,84
Şubat24,162,872,96
Mart25,912,401,94
Nisan28,163,194,18
Mayıs29,401,651,71
Haziran291,040,99

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TÜİK açıkladı: Haziran ayı enflasyonu 0,99 oldu-3 TÜİK açıkladı: Haziran ayı enflasyonu 0,99 oldu-4 TÜİK açıkladı: Haziran ayı enflasyonu 0,99 oldu-5

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