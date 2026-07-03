TÜİK açıkladı: Haziran ayı enflasyonu 0,99 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda yüzde 32,11 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI

Bu rakam ile birlikte memurların alacağı zam oranı 13,52 emekinin zam oranı ise 17,76 oldu. Temmuz ayı kira artış oranı ise yüzde 32,03 oldu.

Rakama ilişkin detaylar gelecek...

Enflasyon rakamları açıklandı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)



UZMANLARIN TAHMİNİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin ediyordu.

17 Ekonomistin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında yer aldı.