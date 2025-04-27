Düğün takıları kavgası bitti! Gelin’e mi ait damada mı? Yargıtay’dan emsal karar geldi

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Geçmiş yıllarda yerel mahkemeler düğünde takılan takıları "ortak mal" kabul ederken, 2018 yılında Yargıtay tarafından verilen bir karar, takıların geline ait olması gerektiğini vurgulamıştı. Ancak artan boşanma davaları ve değişen sosyal yapılar nedeniyle uygulamada büyük kafa karışıklıkları yaşanıyordu.

⚖️ YARGITAY'DAN YENİ KARAR: TAKILAR ARTIK CİNSİYETE GÖRE PAYLAŞTIRILACAK Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2025 yılında verdiği yeni kararında, düğün takılarının sahipliğini ayrıntılı bir şekilde düzenledi. Buna göre: 🔶 Geline takılan takılar (bilezik, küpe, kolye, bileklik gibi) yalnızca gelinin kişisel malı sayılacak. 🔶 Damada takılan takılar (saat, kravat iğnesi, para gibi) yalnızca damadın kişisel malı sayılacak. 🔶 Gram, çeyrek, yarım ve tam altın gibi sarrafiye türü altınlar ise ortak mal kapsamında değerlendirilecek ve boşanma halinde eşit şekilde bölüştürülecek. Bu kararla birlikte, düğünlerde takılan her bir takının kime ait olduğu cinsiyet ve kullanım amacı dikkate alınarak net şekilde belirlenmiş oldu.