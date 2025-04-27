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Düğün takıları kavgası bitti! Gelin'e mi ait damada mı? Yargıtay'dan emsal karar geldi

Düğünlerde takılan altınlar ve paralar, Türk toplumunda uzun yıllardır önemli bir maddi güvence kaynağı olarak görülüyor. Evliliğin ekonomik yükünü hafifletmek ve yeni hayat kuracak çiftlere destek olmak amacıyla takılan ziynet eşyaları, zamanla boşanma davalarının da ana tartışma konusu haline geldi.

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Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 23:45 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 23:45
Düğün takıları kavgası bitti! Gelin’e mi ait damada mı? Yargıtay’dan emsal karar geldi

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Geçmiş yıllarda yerel mahkemeler düğünde takılan takıları "ortak mal" kabul ederken, 2018 yılında Yargıtay tarafından verilen bir karar, takıların geline ait olması gerektiğini vurgulamıştı. Ancak artan boşanma davaları ve değişen sosyal yapılar nedeniyle uygulamada büyük kafa karışıklıkları yaşanıyordu.

⚖️ YARGITAY'DAN YENİ KARAR: TAKILAR ARTIK CİNSİYETE GÖRE PAYLAŞTIRILACAK

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2025 yılında verdiği yeni kararında, düğün takılarının sahipliğini ayrıntılı bir şekilde düzenledi. Buna göre:

🔶 Geline takılan takılar (bilezik, küpe, kolye, bileklik gibi) yalnızca gelinin kişisel malı sayılacak.

🔶 Damada takılan takılar (saat, kravat iğnesi, para gibi) yalnızca damadın kişisel malı sayılacak.

🔶 Gram, çeyrek, yarım ve tam altın gibi sarrafiye türü altınlar ise ortak mal kapsamında değerlendirilecek ve boşanma halinde eşit şekilde bölüştürülecek.

Bu kararla birlikte, düğünlerde takılan her bir takının kime ait olduğu cinsiyet ve kullanım amacı dikkate alınarak net şekilde belirlenmiş oldu.

🔎 KARARIN GEREKÇELERİ

Yargıtay kararında, şu gerekçelere yer verildi:

🔶 Toplumdaki yerleşik gelenekler, ziynet eşyalarının kadına takıldığını ve onun malı olarak kabul edildiğini göstermektedir.

🔶 Ancak son yıllarda damatlara yönelik takı takma uygulamasının artması ve ekonomik hediyelerin (para, saat gibi) damatlara özgülenmesi, bu hediyelerin ayrı değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır.

🔶Sarrafiye altınlar (gram, çeyrek, yarım altın gibi), doğrudan kişisel kullanım amacı taşımadığı için ortak mali değer taşır. Bu yüzden evliliğin sona ermesi durumunda eşit paylaşılması adalet ilkesine uygundur.

👩‍⚖️ BOŞANMA DAVALARINDA YENİ DÖNEM

Bu emsal kararın ardından, boşanma davalarında takıların paylaşımı konusunda büyük değişimler bekleniyor. Özellikle düğünlerde toplanan ve uzun süre nakde çevrilmeden saklanan altınların, eşler arasında nasıl pay edileceği konusunda avukatlar artık daha net bir çerçevede müvekkillerine yol gösterebilecek.

Avukatlar, boşanma aşamasında takı listelerinin, kimin kullanımında olduğunun ve hangi amaçla takıldığının titizlikle belirlenmesi gerektiğini vurguluyor.

🧠 UZMAN YORUMLARI

Geçtiğimiz günlerde basına konuyla ilgili değerlendirme yapan bir Aile Hukuku uzmanı Yargıtay'ın kararını şöyle yorumladı:

"Bu karar, uzun yıllardır uygulamada yaşanan belirsizlikleri giderdi. Evlilik sırasında kimin malı olduğu netleşmeyen takılar yüzünden açılan birçok dava artık daha kısa sürede sonuçlanabilecek. Ancak yine de düğün takıları ile ilgili detaylı kayıtların tutulması, ileride çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçmek için önemli."

Bir başka hukukçu ise şuna dikkat çekti:

"Özellikle çok büyük miktarda altın ve para toplanan düğünlerde, çiftlerin düğün sırasında takılan takıların video kaydı, yazılı listesi veya şahit beyanı gibi somut kanıtlar sunmaları büyük önem kazanacak."

📢 VATANDAŞ NE DİYOR?

Sosyal medyada kararla ilgili farklı görüşler ortaya çıktı:

-Bazı kullanıcılar kararı "Adil bir paylaşım" olarak değerlendirirken,

-Bazıları "Evlilik zaten ortak yaşam demek, neden takılar bölünüyor?" diyerek eleştirilerini dile getirdi.

-Özellikle yeni evlenecek çiftler arasında "Düğün protokollerine ilişkin" ön anlaşmalar yapılması gerektiği konuşulmaya başlandı.

Bu karar, hem yeni evlenecek çiftler için hem de mevcut boşanma davaları için emsal niteliğinde olacak.

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