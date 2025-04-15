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Mahkemeden emsal radar cihazı kalibrasyon kararı! Hız ihlali cezası yiyenler dikkat!

Reklam işi yapan Özer K.'ya Tokat Niksar'da hız ihlalinden yazılan 9 bin 268 liralık ceza, radar cihazının kalibrasyon ayarının son 1 yıl içerisinde yapıldığına ilişkin belge sunulmaması sonucu mahkeme tarafından iptal edildi.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 14:48 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 15:23
Mahkemeden emsal radar cihazı kalibrasyon kararı! Hız ihlali cezası yiyenler dikkat!

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Ankara'da yaşayan Özer K.'ye, Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobiliyle hız ihlalinden uygulanan 9 bin 268 liralık ceza, radar cihazının kalibrasyon ayarının son 1 yıl içerisinde yapıldığına ilişkin belge sunulmaması sonucu, mahkeme tarafından iptal edildi.

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Reklam işi yapan Özer K.'ye, 18 Mayıs 2024'te Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobiliyle hız sınırını yüzde 50 aşması nedeniyle 9 bin 268 lira ceza uygulandı.

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Özer K., cezaya, avukatı Asiye Meltem Taşçı aracılığıyla Niksar Sulh Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulundu. Mahkeme, uygulanan cezada radar ölçümüyle ilgili delil sunulmadığı ve cihazın kalibrasyon ayarının son 1 yıl içerisinde yapıldığına ilişkin belge sunulmaması nedeniyle cezanın haksız olduğuna hükmetti. Mahkeme, cezayı iptal edip, sürücünün ödediği para cezasının iadesine karar verdi.

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"EMSAL OLABİLİR"

Avukat Asiye Meltem Taşçı, kararın emsal nitelikte olduğunu belirterek, "Radar cezaları geldiği zaman genelde insanlar itiraz ettiğinde 'Levha bulunmuyor' veya 'Acele bir durumum vardı bu yüzden iptal edelim' diye dilekçe veriyorlar. Ama genelde kabul olmuyor. Biz burada radar cihazının kalibrasyon süresiyle alakalı itiraz yaptık. Bu yüzden kabul oldu. Bu cihazların 1 yıllık periyodik bakımı olması gerekiyor. Biz bunun kalibrasyon belgelerini istedik. 1,5 yıldır bakım yapılmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla mahkeme de cezanın iadesine karar verdi" dedi.

Fotoğrafta: Avukat Asiye Meltem Taşçı (DHA)Fotoğrafta: Avukat Asiye Meltem Taşçı (DHA)

Taşçı, sürücülerin radar cezasıyla ilgili itirazlarında 15 günlük sürelerinin olduğunu ve bu sürede indirimden faydalanıp cezayı ödemeleri gerektiğini belirtti. Cezayı ödeyen sürücülerin dava haklarının saklı kaldığını belirten Taşçı, "Ondan sonra da sulh ceza hakimliğine dilekçe yazsınlar ve kalibrasyon belgelerinin taraflarına sunulmasını istesinler. Kalibrasyon belgeleri sunulduktan sonra periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı anlaşılıyor. Bu ortaya çıktığında cezalar iptal olmuş oluyor. Geri para iadesi alıyorlar. Müvekkilim hız sınırını yüzde 50 oranında geçmiş gözüküyor. Aslında iptal olması çok zormuş gibi duruyor ama kalibrasyon süresini geçtiği için ceza oranı otomatik olarak hız sınırının altına düşmüş oldu. Dolayısıyla kazanmış olduk. Şimdi para iadesini bekliyoruz. Emsal bir karar olabilir; bundan sonra kullanabilirler bu kararı. Müvekkilim de çok sevindi. Çünkü 6 bin küsur lira ödemişti indirimden faydalanarak, şimdi geri alacak parasını" ifadelerini kullandı.

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