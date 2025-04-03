Miras sahipleri dikkat! Yıllardır beklenen karar çıktı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (VDDK), miras ya da bağış yoluyla edinilen arsaların vergilendirilmesi konusunda uzun süredir devam eden belirsizliklere son noktayı koydu. 02.10.2024 tarihli kararlarla birlikte, arsa sahiplerini yakından ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandı.

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Vergi Karmaşası Son Buldu

Miras veya bağış yoluyla edinilen taşınmazlar konusunda, özellikle satış ya da kat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle ilgili süreçlerde hangi durumlarda gelir vergisi doğacağı uzun süredir tartışılıyordu. Danıştay VDDK'nın kararıyla birlikte bu tereddütler büyük ölçüde giderildi.

5 Yıl Kuralı ve Değer Artış Kazancı

Mevcut Gelir Vergisi Kanunu'nun 80. maddesi uyarınca, gayrimenkulün edinim tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılması durumunda, elde edilen kazanç "değer artış kazancı" kapsamında vergilendiriliyordu. Ancak miras ya da bağış yoluyla edinilen taşınmazlar için bu süre geçerli değil.

Karara göre:

Miras veya bağış yoluyla edinilen taşınmazların satışında, edinim tarihine bakılmaksızın değer artış kazancı oluşmuyor.

5 yıl dolmamış olsa bile, bu tür taşınmazlardan elde edilen gelirler vergiden muaf tutuluyor.