SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Miras sahipleri dikkat! Yıllardır beklenen karar çıktı

Miras kalan arsasını müteahhide verenler, satmak isteyenler dikkat! Yıllardır hem vatandaşların hem de vergi uzmanlarının kafasını karıştıran önemli bir konuda emsal niteliğinde karar çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 21:38 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 21:38
Miras sahipleri dikkat! Yıllardır beklenen karar çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (VDDK), miras ya da bağış yoluyla edinilen arsaların vergilendirilmesi konusunda uzun süredir devam eden belirsizliklere son noktayı koydu. 02.10.2024 tarihli kararlarla birlikte, arsa sahiplerini yakından ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Vergi Karmaşası Son Buldu

Miras veya bağış yoluyla edinilen taşınmazlar konusunda, özellikle satış ya da kat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle ilgili süreçlerde hangi durumlarda gelir vergisi doğacağı uzun süredir tartışılıyordu. Danıştay VDDK'nın kararıyla birlikte bu tereddütler büyük ölçüde giderildi.

5 Yıl Kuralı ve Değer Artış Kazancı

Mevcut Gelir Vergisi Kanunu'nun 80. maddesi uyarınca, gayrimenkulün edinim tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılması durumunda, elde edilen kazanç "değer artış kazancı" kapsamında vergilendiriliyordu. Ancak miras ya da bağış yoluyla edinilen taşınmazlar için bu süre geçerli değil.

Karara göre:

Miras veya bağış yoluyla edinilen taşınmazların satışında, edinim tarihine bakılmaksızın değer artış kazancı oluşmuyor.

5 yıl dolmamış olsa bile, bu tür taşınmazlardan elde edilen gelirler vergiden muaf tutuluyor.

Kat Karşılığı ve Hasılat Paylaşımı Uygulamalarına Netlik Geldi

Danıştay VDDK'nın verdiği kararlardan biri de, miras kalan arsaların kat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle müteahhitlere devredilmesiyle ilgili. Buna göre:

Miras kalan arsanın kat karşılığı müteahhide verilmesi sonucu elde edilen daire veya iş yerleri ticari kazanç sayılmayacak.

Bu kazançlar gelir vergisine tabi tutulmayacak.

Aynı şekilde hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılan inşaat sözleşmeleri kapsamında da:

Arsa sahiplerinin elde ettiği gelirler, müteahhidin ticari faaliyetinden bağımsız sayılacak.

Bu gelirler ticari kazanç hükümleri kapsamında değerlendirilmeyecek.

Yasal Dayanak: GVK 80/6

Gelir Vergisi Kanunu'nun 80/6. maddesi, miras ya da bağış yoluyla edinilen malları "ivazsız iktisap" olarak tanımlıyor. Bu nedenle, bu malların satışından doğan gelirlerde değer artış kazancı söz konusu olmuyor. Mirasçılar, elde ettikleri kazançları gelir vergisi beyannamesine dahil etmek zorunda kalmayacak.

Uzmanlara Başvurmadan Hareket Etmeyin

Hukuki süreçlerde mağduriyet yaşamamak adına, uzman bir mali müşavir veya avukata danışılması tavsiye ediliyor. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası (TÜRMOB) ya da Türkiye Barolar Birliği (TBB), bu konuda başvurulabilecek güvenilir kurumlardan bazıları.

Miras gerginliği bitmiyor: Tuğçe Tayfur’un hamlesine Şirin Gözalıcı’dan yanıt geldi!Miras gerginliği bitmiyor: Tuğçe Tayfur’un hamlesine Şirin Gözalıcı’dan yanıt geldi!
Miras gerginliği bitmiyor: Tuğçe Tayfur'un hamlesine Şirin Gözalıcı'dan yanıt geldi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Boykottan alındı dendi gerçek başka çıktı! Cem Yiğit Üzümoğlu ve Direnç Aksoy’dan oyunculara sokak baskısı: WhatsApp mesajları ifşa
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini kabul etti! Sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz
Sustalı Ceylan
Beşiktaş - Göztepe | CANLI
Suriye’de skandal görüntüler! İmralı’nın Silah bırak dediği 3 harflilerden ağır silahlı etkinlik: ABD askerleri YPG’lilerle halaya durdu
Devlet Bahçeli’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi: Millet siyasi sömürgecileri affetmeyecek
Kurultaya 3 kala son kulisler! Veli Ağbaba’dan CHP’ye Özel dizayn | Blok liste dayatmasına TAKVİM’de isyan etti: Çarşaf liste esastır
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan A Haber’de boykot tepkisi: Millet tuzağı bozdu
CHP’li Özgür Özel’in boykot çağrısı karşılık bulmadı tüm Türkiye ATV izledi! Emsal maçları geride bıraktı
Çin’de öfke Avrupa’da dehşet! Trump vergileri duyurdu hisseler çakıldı: O markalarda büyük düşüş
Cinsel taciz yalanı… Emniyet hareke geçti! Berna Laçin, Melek Mosso, Yekta Kopan…
Mourinho’nun Okan Buruk’a müdahalesi dünya basınında: Çılgın anlar!
İBB’deki yolsuzluk çarkının merkezindeki isim tanık oldu! İşte Murat Ongun’un adrese teslim ihaleleri
Bakan Kurum bakırcı ustasının hikayesiyle CHP’nin boykotuna tepki gösterdi: Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var
CHP’nin boykot çağrısı vatandaşın adaletine tosladı! Kart harcamaları 2 Nisan’da iki katına çıktı
İsrail’den Suriye’ye saldırı: Tel Aviv Türkiye’ye mesaj dedi! HTŞ Dera’da IDF ile çatışıyor
CHP’nin boykot çağrısına tepki! Neyi amaçlıyorlar? FETÖ yöntemleri devrede: Milli güvenlik sorununa dönüşebilir
MEMUR ZAMMINA ENFLASYON AYARI | TÜİK verileri açıkladı yeniden hesaplama başladı! Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ne olacak?
EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?
Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in kızı Hercai’nin yıldızı çıktı! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kardeşi...