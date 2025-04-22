Yargıtay: Annesi alsa da koruyucu aile görmeli

Biyolojik annesi tarafından bir aylıkken Sosyal Hizmetler'e bırakılan bir çocuk, anne ve baba bildiği onu büyüten koruyucu aileden 8 yıl sonra biyolojik annesinin ortaya çıkmasıyla ayrıldı.



Yargıtay emsal bir karara imza attı, çocuğun koruyucu aileyle iletişiminin kopmaması gerektiğini hükmetti. Koruyucu ailenin çocuğu ayda iki kez görmesine karar verildi. Kararı yorumlayan Avukat Ayşe Uyanık, "Uygulamada daha önce koruyucu ailenin çocukla kişisel ilişki kurması kararı mevcut değildir. Bu çok önemli. Benzer durumda çok aile var" dedi.

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