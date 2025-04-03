Türkiye ile AB arasında 6 yıl aradan sonra kritik toplantı! Bakan Mehmet Şimşek de katıldı

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı, 6 yıl aradan sonra Brüksel'de düzenlendi. Brüksel'de AB Komisyonu merkez binasında başlayan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. (AA)

ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY YETKİLİ KATILDI

Brüksel'de AB Komisyonu merkez binasında sabah başlayan toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos gibi çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Toplantının ilk bölümünde, Türkiye ve AB'nin makroekonomik görünümleri, rekabetçilik alanında atılabilecek adımlar ve yapısal reformlar görüşülecek. Bu oturumlara, Bakan Şimşek ve Komiser Dombrovskis eş başkanlık edecek.