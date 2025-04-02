CHP’nin boykot çağrısına CHP’li vatandaştan tepki: Özgür Özel yanlış yapıyorsun | Esnaf yerden yere vurdu

Milleti sokağa çağırmak çok yanlış bir şey. Tamam boykot yapılabilir eylem de yapılabilir ama mantıklı bir şekilde. Polisimize taş atarak değil. Giderse şarkılar söylersin horon tepersin her şeyi yapabilirsin ama gidersin emniyetten validen izin alırsın dersin ki ben 8'de topluyorum 11'de dağıtacağım. Başına bir hal gelirse sorumlusu benim. Ama bunun yaptığı çok yanlış bir şey. Yanlış. Biz de yaptık gençliğimizde. Gittik emniyetten valilikten izin aldık. Her şey yasal doğrultuda ilerledi."
"ÖZGÜR ÖZEL YANLIŞ YAPIYORSUN"
16-17 yaşındaki çocukların sokağa çıkarılmasının yanlış olduğunu belirten vatandaş, "Benim de torunlarım var. Hayır gidemez yazamaz konuşamaz yaşı daha 18 değil Ne anlatacak. Özgür Özel yanlış yapıyorsun." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NA DA TEPKİ GÖSTERDİ
İmamoğlu'nda tepki gösteren CHP'li kadın, "Bizler sizleri Büyükşehir Belediye Başkanı yaptık başımıza tac ettik. Daha hiçbir kimse Cumhurbaşkanı adaylığını koymamışken senin acelen ne bekle 2028'i. Biz seni taşırdık. Acelen ne onu anlamadım. Kendi kendilerini suçlu yaptılar." dedi.
ESNAF TEPKİLİ
Eminönü esnafı "Bayramda yoğunluk vardı. Boykot neye kime karşı? Türk Türk'ü boykot eder mi git İsrail'i boykot et. Allah zihin açıklığı versin artık ne deyim?" diyerek Özel'in boykot çağrısına karşı çıktı.
"HEM BENİM OYUMU ALACAKSIN HEM TÜRKİYE'ME BOYKOT YAPACAKSIN!"
Bir başka esnaf ise boykota tepki göstererek, "Bugün hareketlilik var boykota inat vatandaşımız alışverişine çıktı. Boykot edenler de aklını başına alsın. Dışarıya hizmet eder gibi kökü dışarda olup da memleketçi gibi davranmamalarını rica ediyorum. Hem benim oyumu alacaksın hem Türkiye'me boykot yapacaksın yok öyle bir şey. Memleketin ekmeğini yiyip suyunu içecekler sonra boykot edecekler." dedi.
"OY ALDIĞIN İNSANLARA DA İHANET EDİYORSUN"
Tepkisini sürdüren esnaf, "Bekleyecekler. Belediye başkanlığından başka her şeyi yapmış bu adam. Bir de kalkmış boykot ediyorsun bugüne kadar neden yapmadın? Vatan hainliği bu başka bir şey değil ki kimin malını kimle boykot ediyorsun? Oy aldığın insanlara da ihanet ediyorsun." ifadelerini kullandı.