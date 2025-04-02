CHP’nin boykot çağrısına CHP’li vatandaştan tepki: Özgür Özel yanlış yapıyorsun | Esnaf yerden yere vurdu

Milleti sokağa çağırmak çok yanlış bir şey. Tamam boykot yapılabilir eylem de yapılabilir ama mantıklı bir şekilde. Polisimize taş atarak değil. Giderse şarkılar söylersin horon tepersin her şeyi yapabilirsin ama gidersin emniyetten validen izin alırsın dersin ki ben 8'de topluyorum 11'de dağıtacağım. Başına bir hal gelirse sorumlusu benim. Ama bunun yaptığı çok yanlış bir şey. Yanlış. Biz de yaptık gençliğimizde. Gittik emniyetten valilikten izin aldık. Her şey yasal doğrultuda ilerledi."

"ÖZGÜR ÖZEL YANLIŞ YAPIYORSUN"

16-17 yaşındaki çocukların sokağa çıkarılmasının yanlış olduğunu belirten vatandaş, "Benim de torunlarım var. Hayır gidemez yazamaz konuşamaz yaşı daha 18 değil Ne anlatacak. Özgür Özel yanlış yapıyorsun." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA DA TEPKİ GÖSTERDİ

İmamoğlu'nda tepki gösteren CHP'li kadın, "Bizler sizleri Büyükşehir Belediye Başkanı yaptık başımıza tac ettik. Daha hiçbir kimse Cumhurbaşkanı adaylığını koymamışken senin acelen ne bekle 2028'i. Biz seni taşırdık. Acelen ne onu anlamadım. Kendi kendilerini suçlu yaptılar." dedi.