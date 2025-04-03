2025 emlak vergisi ne zaman ödenir? İlk ve ikinci taksit son tarihleri ortaya çıktı

🏠 2025 Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Emlak vergisi her yıl olduğu gibi iki taksit halinde ödeniyor:

Birinci taksit ödeme dönemi: 1 Mart – 31 Mayıs 2025

İkinci taksit ödeme dönemi: 1 Kasım – 30 Kasım 2025

Yani gayrimenkul sahibi vatandaşlar, 2025 yılına ait ilk ödeme yükümlülüklerini en geç 31 Mayıs 2025 tarihine kadar yerine getirmek zorunda. İkinci taksit ödemesi için ise kasım ayı sonuna kadar süre bulunuyor.

📈 2025 Emlak Vergisi Oranları Ne Kadar Oldu?

2025 yılı için emlak vergisi tutarları, 2024 yılı vergi değerlerinin %21.965 oranında artırılması ile hesaplanacak. Bu oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranının (%43.93) yarısı alınarak belirlenmiştir.

Vergi artışı, taşınmazın türüne ve bulunduğu belediye sınırlarına göre değişiklik gösterebilir. Örnek olarak:

Taşınmaz Türü Büyükşehir İçinde Büyükşehir Dışında Konut %0,2 %0,1 İşyeri %0,4 %0,2 Arsa %0,6 %0,3 Arazi %0,2 %0,1

📌 Not: Bu oranlar taşınmazın rayiç bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.