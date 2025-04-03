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2025 emlak vergisi ne zaman ödenir? İlk ve ikinci taksit son tarihleri ortaya çıktı

2025 yılı emlak vergisi ödeme dönemi resmen başladı. Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren vergi takvimi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklamalarıyla netleşti. Vergi yükümlüsü vatandaşlar, emlak vergilerini bu yıl da iki taksit halinde ödeyecek.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 18:24 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 18:24
2025 emlak vergisi ne zaman ödenir? İlk ve ikinci taksit son tarihleri ortaya çıktı

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Yeni yılın ilk aylarının geride kalmasıyla birlikte milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödeme tarihleri yeniden gündemde.

🏠 2025 Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Emlak vergisi her yıl olduğu gibi iki taksit halinde ödeniyor:

  • Birinci taksit ödeme dönemi: 1 Mart – 31 Mayıs 2025

  • İkinci taksit ödeme dönemi: 1 Kasım – 30 Kasım 2025

Yani gayrimenkul sahibi vatandaşlar, 2025 yılına ait ilk ödeme yükümlülüklerini en geç 31 Mayıs 2025 tarihine kadar yerine getirmek zorunda. İkinci taksit ödemesi için ise kasım ayı sonuna kadar süre bulunuyor.

📈 2025 Emlak Vergisi Oranları Ne Kadar Oldu?

2025 yılı için emlak vergisi tutarları, 2024 yılı vergi değerlerinin %21.965 oranında artırılması ile hesaplanacak. Bu oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranının (%43.93) yarısı alınarak belirlenmiştir.

Vergi artışı, taşınmazın türüne ve bulunduğu belediye sınırlarına göre değişiklik gösterebilir. Örnek olarak:

Taşınmaz Türü Büyükşehir İçinde Büyükşehir Dışında
Konut %0,2 %0,1
İşyeri %0,4 %0,2
Arsa %0,6 %0,3
Arazi %0,2 %0,1

📌 Not: Bu oranlar taşınmazın rayiç bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.

💻 Emlak Vergisi Nasıl ve Nereden Ödenir?

Vergi ödemeleri şu yollarla yapılabiliyor:

  • Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye giderek

  • Belediyelerin e-belediye sistemleri üzerinden online ödeme

  • e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonu aracılığıyla

  • Anlaşmalı bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamalarıyla

⚠️ Kimler Emlak Vergisinden Muaf?

Bazı gruplar emlak vergisinden tamamen muaftır:

  • Hiçbir geliri olmayan ev hanımları

  • Engelliler

  • Gaziler

  • Şehit yakınları

  • Emekliler (tek konutu olan)

Muafiyet şartı olarak, taşınmazın sadece tek mesken niteliğinde olması ve sahibinin başka gelirinin bulunmaması gerekiyor.

🔔 Gecikme Cezası Var mı?

Evet. Belirtilen tarihlerde ödeme yapılmazsa, her ay için gecikme zammı uygulanır. 2025 yılı için aylık gecikme zammı oranı %3.5 civarında seyretmektedir.

📝 2025 Emlak Vergisi Takvimi

Taksit Ödeme Tarihi Son Gün
1. Taksit 1 Mart 2025 31 Mayıs 2025
2. Taksit 1 Kasım 2025 30 Kasım 2025

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