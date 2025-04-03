2025 emlak vergisi ne zaman ödenir? İlk ve ikinci taksit son tarihleri ortaya çıktı

Yeni yılın ilk aylarının geride kalmasıyla birlikte milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödeme tarihleri yeniden gündemde.
Yeni yılın ilk aylarının geride kalmasıyla birlikte milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödeme tarihleri yeniden gündemde.
Emlak vergisi her yıl olduğu gibi iki taksit halinde ödeniyor:
Birinci taksit ödeme dönemi: 1 Mart – 31 Mayıs 2025
İkinci taksit ödeme dönemi: 1 Kasım – 30 Kasım 2025
Yani gayrimenkul sahibi vatandaşlar, 2025 yılına ait ilk ödeme yükümlülüklerini en geç 31 Mayıs 2025 tarihine kadar yerine getirmek zorunda. İkinci taksit ödemesi için ise kasım ayı sonuna kadar süre bulunuyor.
2025 yılı için emlak vergisi tutarları, 2024 yılı vergi değerlerinin %21.965 oranında artırılması ile hesaplanacak. Bu oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranının (%43.93) yarısı alınarak belirlenmiştir.
Vergi artışı, taşınmazın türüne ve bulunduğu belediye sınırlarına göre değişiklik gösterebilir. Örnek olarak:
|Taşınmaz Türü
|Büyükşehir İçinde
|Büyükşehir Dışında
|Konut
|%0,2
|%0,1
|İşyeri
|%0,4
|%0,2
|Arsa
|%0,6
|%0,3
|Arazi
|%0,2
|%0,1
📌 Not: Bu oranlar taşınmazın rayiç bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.
Vergi ödemeleri şu yollarla yapılabiliyor:
Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye giderek
Belediyelerin e-belediye sistemleri üzerinden online ödeme
e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonu aracılığıyla
Anlaşmalı bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamalarıyla
Bazı gruplar emlak vergisinden tamamen muaftır:
Hiçbir geliri olmayan ev hanımları
Engelliler
Gaziler
Şehit yakınları
Emekliler (tek konutu olan)
Muafiyet şartı olarak, taşınmazın sadece tek mesken niteliğinde olması ve sahibinin başka gelirinin bulunmaması gerekiyor.
Evet. Belirtilen tarihlerde ödeme yapılmazsa, her ay için gecikme zammı uygulanır. 2025 yılı için aylık gecikme zammı oranı %3.5 civarında seyretmektedir.
|Taksit
|Ödeme Tarihi
|Son Gün
|1. Taksit
|1 Mart 2025
|31 Mayıs 2025
|2. Taksit
|1 Kasım 2025
|30 Kasım 2025