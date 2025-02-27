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Bakanlık ve İŞKUR'dan YENİ destek programı; İşsiz vatandaşlara 8.668 TL ödeme!

Çalışma hayatına adım atacak vatandaşlara önemli bir destek müjdesi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsiz bireylerin istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla 8.668 TL'lik ödeme yapılacağını duyurdu. İşkur üzerinden işe yerleştirilen kişilere sağlanacak bu destek, yeni iş başlangıcında ortaya çıkan masrafları hafifletmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 08:38 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 08:38
Bakanlık ve İŞKUR’dan YENİ destek programı; İşsiz vatandaşlara 8.668 TL ödeme!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla yeni bir destek programını hayata geçirdi. Bu kapsamda, İŞKUR aracılığıyla bir işe yerleşen vatandaşlara tek seferlik 8.668 TL ödeme yapılacak. Destek, işe başlama sürecindeki masrafların karşılanması amacıyla sunulacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

DESTEK PROGRAMININ AYRINTILARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR'un işbirliğiyle hayata geçirilen bu yeni program, işsiz bireylerin iş hayatına adım atmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Programa göre, sosyal yardım alan bireyler İŞKUR tarafından bir işe yerleştirildiğinde, işe başlama sürecinde oluşan masrafların karşılanması için tek seferlik 8.668 TL destek alabilecek.

Ayrıca, iş görüşmesine giden kişilere de yılda en fazla üç kez olmak üzere, net asgari ücretin yüzde 10'u kadar ödeme yapılacak. Bu destek, iş arama sürecinde kişilerin yaşayabileceği mali zorlukları hafifletmeyi amaçlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bakanlık tarafından açıklanan Şartlar şu şekilde:

18 ile 55 yaş arasında olmak,

Çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan düzenli sosyal yardım alan bir hanede ikamet etmek.

Bu şartları sağlayan bireyler, İŞKUR aracılığıyla bir işe yerleştirildiklerinde 8.668 TL destek ödemesinden faydalanabilecekler.

İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI NEDİR?

İşe yönlendirme yardımı, işsiz ve sosyal yardım alan vatandaşlara iş görüşmesine gitmeleri için yol ve kişisel bakım masraflarını karşılamak amacıyla verilen destektir. SYDV tarafından, asgari ücretin %10'una kadar ve yılda en fazla üç kez sağlanır.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuru süreci oldukça basitleştirildi. İŞKUR, işe yerleştirilen bireylerin bilgilerini Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne kayıt edecek. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, işe başladıktan sonra 30 gün içinde ikamet ettikleri bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak ödemeyi alabilecekler.

BAKANLIK SİGORTA PRİMLERİNİ DE KARŞILAYACAK

Bakanlık, istihdamı teşvik etmek adına bir adım daha atarak, özel sektörde çalışan sosyal yardım yararlanıcılarının sigorta primlerini de karşılayacak. Program kapsamında, özel sektörde istihdam edilen bireylerin sigorta primleri bir yıl boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenecek. Bu destek, hem işverenlerin sosyal yardım alan bireyleri istihdam etmesini teşvik edecek hem de işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacak.

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BU DESTEK KİMLERİ KAPSIYOR?

Program, işsiz bireylerin işe adapte olmalarını sağlamaya ve mali yüklerini hafifletmeye yönelik planlandı. Özellikle uzun süredir işsiz olan ve sosyal yardımlarla geçinmeye çalışan bireyler için büyük bir fırsat sunuyor.

Bu program sayesinde, hem işsiz vatandaşlar işe daha kolay adapte olabilecek hem de işverenler sosyal yardım alan bireyleri istihdam etmeye daha istekli olacak. Destek programının, önümüzdeki dönemlerde istihdam verilerine olumlu yansımalarda bulunması bekleniyor.

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