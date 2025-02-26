Türkiye İş Kurumu 'nun (İŞKUR) işbaşı eğitim programları istihdama önemli katkı sağlıyor. Programlara katılanlar iş tecrübesi elde ederken, bu süre içerisinde para da kazanıyor. İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılanlara yaptığı günlük ödemeleri güncellerken, bazı kesimler için desteğin tutarını daha da artırdı.

Kendi alanlarında açılan programlara katılan meslek lisesi mezunlarına yüzde 30 artırımlı ödeme fırsatını geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurmuştu. Bir imkan da kadınlara sunuluyor. Her Meslekte Kadın Eli Projesi kapsamındaki programlara katılım gösteren kadın kursiyerlere işbaşı eğitim programlarında yüzde 30 artırımlı ödeme yapılıyor.

Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler (AA)

Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler (AA)

KİM, NE KADAR ALIYOR?

İşbaşı eğitim programlarında iş arayan statüsündeki vatandaşlara 850,18, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrencilere 637,63, işsizlik ödeneği alanlara 425,09 lira günlük ödeme yapılıyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda da katılımcılar günlük 1.105,23 lira, öğrenciler 828,93 lira, iş arayanlar 552,62 lira alıyor.

Her Meslekte Kadın Eli Projesi kapsamındaki programlara katılım gösteren kadın kursiyerlere verilecek günlük tutar ise yüzde 30 artırımlı ödeme sayesinde iş arayan statüsündekiler için 1.105,23, bilgisayar programcısı, yazılım ve veri tabanı uzmanı, robot kaynak operatörü gibi geleceğin meslekleri alanında 1.436,80 liraya ulaşıyor.