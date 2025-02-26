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Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler

"Her Meslekte Kadın Eli Projesi" kapsamında işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara yüzde 30 artırımlı ödeme yapılıyor. İş arayan kadınlar işbaşı programına katılarak aylık 28 bin 736 lira alırken, eğer program geleceğin meslekleri alanında ise tutar 37 bin 356 liraya kadar çıkıyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025
Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler

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    Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) işbaşı eğitim programları istihdama önemli katkı sağlıyor. Programlara katılanlar iş tecrübesi elde ederken, bu süre içerisinde para da kazanıyor. İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılanlara yaptığı günlük ödemeleri güncellerken, bazı kesimler için desteğin tutarını daha da artırdı.

    Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler (AA)Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler (AA)

    Kendi alanlarında açılan programlara katılan meslek lisesi mezunlarına yüzde 30 artırımlı ödeme fırsatını geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurmuştu. Bir imkan da kadınlara sunuluyor. Her Meslekte Kadın Eli Projesi kapsamındaki programlara katılım gösteren kadın kursiyerlere işbaşı eğitim programlarında yüzde 30 artırımlı ödeme yapılıyor.

    Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler (AA)Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler (AA)

    KİM, NE KADAR ALIYOR?
    İşbaşı eğitim programlarında iş arayan statüsündeki vatandaşlara 850,18, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrencilere 637,63, işsizlik ödeneği alanlara 425,09 lira günlük ödeme yapılıyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda da katılımcılar günlük 1.105,23 lira, öğrenciler 828,93 lira, iş arayanlar 552,62 lira alıyor.

    Her Meslekte Kadın Eli Projesi kapsamındaki programlara katılım gösteren kadın kursiyerlere verilecek günlük tutar ise yüzde 30 artırımlı ödeme sayesinde iş arayan statüsündekiler için 1.105,23, bilgisayar programcısı, yazılım ve veri tabanı uzmanı, robot kaynak operatörü gibi geleceğin meslekleri alanında 1.436,80 liraya ulaşıyor.

    Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler (AA)Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler (AA)

    PRİM DE İŞKUR'DAN
    Yeni tutarlarla işbaşı öğretim programına katılanlara ödenen para günlüğü 850,18 liradan aylık (26 gün) 22 bin 104, Her Meslekte Kadın Eli Projesi kapsamındaki kadınlarda ise 28 bin 736 lirayı buluyor. Geleceğin mesleklerindeki programlara katılan kişiler de günlüğü bin 1.105,23 liradan ayda 28 bin 736 lira ödeme alırken, bu programlardaki proje katılımcısı kadınlar aylık 37 bin 356 lira alabilecek. Ayrıca katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de program süresince İŞKUR tarafından karşılanacak.

    Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler (AA)Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler (AA)

    İŞTE GÜNLÜK ÖDEMELER
    İŞ ARAYANLAR STATÜSÜ
    Genel katılımcılar:     850,18 TL (aylık 22.104 TL)
    Öğrenciler: 637,63 TL
    İşsizlik ödeneği alanlar: 425,09 TL

    GELECEĞİN MESLEKLERİ
    Genel katılımcılar:     1.105,23 TL (aylık 28.736 TL)
    Öğrenciler: 828,93 TL
    İşsizlik ödeneği alanlar: 552,62 TL

    HER MESLEKTE KADIN ELİ KAPSAMINDA
    İş arayanlar statüsü:     1.105,23 TL (aylık 28.736 TL)
    Geleceğin meslekleri: 1.436,80 TL (aylık 37.356,80 TL)

    MESLEK LİSESİ MEZUNLARI
    Kurs katılımcıları:     1.105,23 TL (aylık 28.736 TL)

    Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler (AA)Kadınlar işbaşında yüzde 30 fazla kazanacak! Kim, ne kadar alıyor? İşte günlük ödemeler (AA)

    9 AYA KADAR SÜRÜYOR
    İşbaşı eğitim programları 3-9 ay arasında süreyle uygulanıyor. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay olarak düzenleniyor.

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