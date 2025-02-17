Üniversite öğrencilerine eğitim görürken para kazanmanın yolunu açan İŞKUR Gençlik Programı'na yoğun talep var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere müjdesini verdiği 10 Şubat tarihinde başlayan İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde içinde 54 ildeki 86 üniversitede 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru yapıldı.
YENİ PROGRAMLAR AÇILACAK
Başvurular devam ederken, İŞKUR önümüzdeki günlerde yeni programlar açmak için çalışma yürütüyor Programdan 2025'te toplam 200 bin öğrenci yararlanacak. 4 yıl sürecek program boyunca 1 milyon üniversiteli genç bu imkandan istifade edecek.
30 FARKLI ALAN
Kamu üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere "hem okuma hem kazanç sağlama" fırsatı sunan program, 30 farklı alanda uygulanacak. Ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme, geri dönüşüm, atık yönetimi, sıfır atık projeleri ve doğal yaşam alanlarının restorasyonu, enerji verimliliği, yağmur suyu hasadı, engelsiz kampüs uygulamaları, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi alanları öncelikli olacak.
EĞİTİMLER VERİLECEK
Program kapsamında gençlere istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıklı olmaları için eğitimler verilecek. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonu, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlık gibi temel dersler bu eğitim kapsamında olacak. Gençlere birçok alanda çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırılacak. Böylece gençlerin çalışma hayatına katılmalarında en büyük bariyerlerden biri olan tecrübe eksikliği ortadan kaldırılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NE?
Gençler, programa İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden İŞKUR Gençlik Program arama sayfasından başvuru yapıyor. Her üniversitenin başvuru tarihleri farklı aralıkta bulunuyor. Öğrenciler yalnızca kendi üniversitesindeki programlara başvurabiliyor. Kısmi ve esnek çalışma olarak düzenlenen programda bir öğrenci haftada en az 1, en fazla 3 gün, bir yıl boyunca da toplam 140 gün çalışabilecek. Günlük 7.5 saat çalışma yapılabilecek. Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için 1083 TL ödeme yapılacak. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek.
YILDA 140 GÜN ÇALIŞABİLECEKLER
Program her yıl sadece 10 ay sürecek. Bir öğrenci yılda en fazla 140 gün çalışabilecek ve 151 bin 620 TL kazanç sağlayabilecek. Programda harcanacak kaynak toplamı 30 milyar 324 milyon TL olacak. Program 4 yıl boyunca sürdürülecek. Bu kapsamda öğrencilere yapılacak ödeme miktarları enflasyon hedefi, asgari ücrete yapılacak artışlar doğrultusunda arttırılacak. İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, 2025 yılı için ilk 100 bin öğrenci kontenjanı için başvuruların alındığını, ikinci 100 bin için de eylül ayında duyuru yapılacağını kaydetti. Güneş, programın her yıl sadece 10 aylık dönem için geçerli olacağını ve bir öğrencinin en fazla 140 gün çalışabileceğini kaydetti.
KİMLER YARARLANABİLİR?
Sabah'ın haberine göre; İŞKUR Gençlik Programı'na aynı adreste hane geliri 3 net asgari ücretin, yani 66 bin 312 TL'nin altında olanlar katılımcı olarak belirlenebilecek. Yurtlarda kalanlar bu kriterden muaf olacak. Programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ile kaydı pasif veya dondurmuş durumda olanlar yararlanamayacak.