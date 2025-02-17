Üniversite öğrencilerine eğitim görürken para kazanmanın yolunu açan İŞKUR Gençlik Programı'na yoğun talep var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere müjdesini verdiği 10 Şubat tarihinde başlayan İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde içinde 54 ildeki 86 üniversitede 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru yapıldı.

YENİ PROGRAMLAR AÇILACAK Başvurular devam ederken, İŞKUR önümüzdeki günlerde yeni programlar açmak için çalışma yürütüyor Programdan 2025'te toplam 200 bin öğrenci yararlanacak. 4 yıl sürecek program boyunca 1 milyon üniversiteli genç bu imkandan istifade edecek.

30 FARKLI ALAN

Kamu üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere "hem okuma hem kazanç sağlama" fırsatı sunan program, 30 farklı alanda uygulanacak. Ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme, geri dönüşüm, atık yönetimi, sıfır atık projeleri ve doğal yaşam alanlarının restorasyonu, enerji verimliliği, yağmur suyu hasadı, engelsiz kampüs uygulamaları, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi alanları öncelikli olacak.

EĞİTİMLER VERİLECEK Program kapsamında gençlere istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıklı olmaları için eğitimler verilecek. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonu, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlık gibi temel dersler bu eğitim kapsamında olacak. Gençlere birçok alanda çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırılacak. Böylece gençlerin çalışma hayatına katılmalarında en büyük bariyerlerden biri olan tecrübe eksikliği ortadan kaldırılacak.