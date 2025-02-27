Ziraat, Vakıfbank, Halkbank taksit tablosu; 1 milyon TL konut kredisi yeni ödeme planı!

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, konut kredisi faiz oranlarına ilişkin yeni düzenlemelerini duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için güncellenen kredi koşulları kapsamında, 1 milyon TL kredi çekenlerin ödeyeceği aylık taksit tutarı netleşti. İşte banka banka detaylar ve kredi geri ödeme planları…