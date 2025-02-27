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Ziraat, Vakıfbank, Halkbank taksit tablosu; 1 milyon TL konut kredisi yeni ödeme planı!

Ev sahibi olmayı planlayanlar için Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan yeni kredi duyurusu geldi. Açıklanan faiz oranlarıyla birlikte, 1 milyon TL konut kredisi çekenlerin aylık taksit tutarı hesaplandı. Peki, yeni oranlarla geri ödeme nasıl olacak?

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 08:36 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 08:36
Ziraat, Vakıfbank, Halkbank taksit tablosu; 1 milyon TL konut kredisi yeni ödeme planı!

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Ziraat Bankası ve Vakıfbank, konut kredisi faiz oranlarına ilişkin yeni düzenlemelerini duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için güncellenen kredi koşulları kapsamında, 1 milyon TL kredi çekenlerin ödeyeceği aylık taksit tutarı netleşti. İşte banka banka detaylar ve kredi geri ödeme planları…

1 milyon TL ( Fotoğraf: Ziraat Bankası)1 milyon TL ( Fotoğraf: Ziraat Bankası)

1 MİLYON TL VE 2 MİLYON TL İÇİN 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ TAKSİT TUTARLARI VE FAİZ ORANLARI

🏦 Ziraat Bankası (1 Milyon TL)

  • 💰 Aylık Taksit: 31.722,98 TL
  • 📊 Faiz Oranı: %3,09
  • 🔄 Toplam Geri Ödeme: 4.042.142,79 TL

🏦 Ziraat Bankası (2 Milyon TL)

  • 💰 Aylık Taksit: 63.445,96 TL
  • 📊 Faiz Oranı: %3,09
  • 🔄 Toplam Geri Ödeme: 8.084.284,02 TL

🏦 Vakıfbank (1 Milyon TL)

  • 💰 Aylık Taksit: 33.684,53 TL
  • 📊 Faiz Oranı: %3,30
  • 🔄 Toplam Geri Ödeme: 4.042.142,79 TL

Fotoğraflar: Vakıfbank 1 milyon TLFotoğraflar: Vakıfbank 1 milyon TL

🏦 Vakıfbank (2 Milyon TL)

  • 💰 Aylık Taksit: 67.369,06 TL
  • 📊 Faiz Oranı: %3,30
  • 🔄 Toplam Geri Ödeme: 8.084.284,02 TL

Vakıfbank 2 milyon TLVakıfbank 2 milyon TL

🏦 Halkbank (1 Milyon TL)

  • 💰 Aylık Taksit: 33.215,37 TL
  • 📊 Faiz Oranı: %3,25
  • 🔄 Toplam Geri Ödeme: 4.042.142,79 TL

Halkbank 1 milyon TLHalkbank 1 milyon TL

🏦 Halkbank (2 Milyon TL)

  • 💰 Aylık Taksit: 66.430,74 TL
  • 📊 Faiz Oranı: %3,25
  • 🔄 Toplam Geri Ödeme: 7.971.688,80 TL

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