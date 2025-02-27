Ziraat, Vakıfbank, Halkbank taksit tablosu; 1 milyon TL konut kredisi yeni ödeme planı!

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, konut kredisi faiz oranlarına ilişkin yeni düzenlemelerini duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için güncellenen kredi koşulları kapsamında, 1 milyon TL kredi çekenlerin ödeyeceği aylık taksit tutarı netleşti. İşte banka banka detaylar ve kredi geri ödeme planları…
1 milyon TL ( Fotoğraf: Ziraat Bankası)
1 MİLYON TL VE 2 MİLYON TL İÇİN 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ TAKSİT TUTARLARI VE FAİZ ORANLARI
🏦 Ziraat Bankası (1 Milyon TL)
- 💰 Aylık Taksit: 31.722,98 TL
- 📊 Faiz Oranı: %3,09
- 🔄 Toplam Geri Ödeme: 4.042.142,79 TL
🏦 Ziraat Bankası (2 Milyon TL)
- 💰 Aylık Taksit: 63.445,96 TL
- 📊 Faiz Oranı: %3,09
- 🔄 Toplam Geri Ödeme: 8.084.284,02 TL