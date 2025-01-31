Bakan Bayraktar elektrik faturalarında yeni dönemin detaylarını duyurdu: Elektrikte çok tüketene gerçek fatura

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte 1 Şubat itibarıyla başlayacak maliyet esaslı tarife döneminden 42 milyon abonenin yalnızca 1.2 milyonunun etkileneceğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, "Türkiye'deki ortalama aylık elektrik tüketimi 200 kilovatsaat. Düzenlemeden 417 kilovatsaat ve üzerinde tüketimi olanlar etkilenecek. Yani bunun da payı tüm elektrik kullanıcıları arasında yüzde 3" dedi.

Yıllık 5 bin kilovat saatlik tüketimi aşan grubun artık elektriğin gerçek maliyeti neyse onu ödeyeceğini aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"Mesela bu grupta yer alanlardan mevcutta bin 50 lira ödeyenin faturası 2 bin lira civarında. Mevcutta bin 600 lira fatura ödeyen artık 2 bin 900 lira ödeyecek. Diğer tarafta düşük tüketimi olanlar için ise destekler devam ediyor. Mesela 995 liraya kadar aylık bir fatura ödemeniz varsa burada sübvansiyon yine devam ediyor. Yeni dönem ile sübvansiyonları 30 milyar lira azaltmış olacağız. Buna karşın bu yıl vatandaşlarımıza elektrikte 230 milyar, doğalgazda 200 milyarın üzerinde bir desteğimiz yine olacak."

Konutlarda fatura ne olacak? (Takvim Gazetesi)

GAZDA DA KADEME

Doğalgazda da kademeli bir tarife üzerinde çalıştıklarını anlatan Bayraktar, "Bu kış hiçbir şey değişmeyecek. Zaten tüketimlerin yüzde 70'i kışın oluyor. Ama gazda da benzer bir şey düşünüyoruz. Elektriği bütün Türkiye için ortalamada bir şey yapabiliyoruz ama doğalgaz biraz daha hassasiyetle çalışılması gereken bir süreç. Doğalgazı il il farklı değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.



MEVSİMSEL ETKİ OLMAYACAK

ELEKTRİKTE MEVSİMSEL KULLANIMI ÇOK OLANLARIN DURUMU NE OLACAK?

Düzenlemede, yıllık kullanım için 5 bin kWh sınırı esas alınacağı için, klima gibi eşyaları yaz mevsiminde çok kullanan tüketiciler için yıl genelindeki toplam tüketimin ortalaması etkili olacak.



UYGUN FİYATLI ELEKTRİK KULLANMAK İÇİN SÖZLEŞME YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

Bin liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler, elektrik faturası yükünü azaltmak için elektrik firmalarıyla serbest tüketici anlaşması yapıp bu şekilde daha uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecekler.