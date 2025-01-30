Doğal gaza bu yıl zam var mı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Vatandaşın elektrik ve gaz ödemelerinde büyük destek sağlandığını aktaran Bayraktar, "Elektrikte birkaç aydır anlatmaya gayret ettiğimiz süreç şubat itibarıyla başlıyor. Muhtemelen bazı abonelerin faturaları şubat içinde gelebilir ama esas itibarıyla 1 Şubat'tan başlayan fatura döneminde 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var." diye konuştu.

Bayraktar, vatandaşlara doğal gaz ve elektrikte 2023'te 275 milyar lira, 2024'te 400 milyar lira civarında sübvansiyon sağlandığını vurgulayarak, "Bu sene de yine bütçede elektrik tarafında 230 milyar lira, doğal gaz tarafında 200 milyar liranın üzerinde bir rakam gözüküyor." ifadesini kullandı.

Yeni modelde, ortalama tüketim olan 200 kilovatsaat üzerindekilerin sübvansiyon dışına alınacaklarına işaret eden Bayraktar, "Bunun iki katından daha fazla 417 kilovatsaatlik bir tüketim varsa artık destek grubunun dışında kalsın. 1,2 milyon abone, toplam abonelerimizin yüzde 3'ü gibi. 42 milyon abonenin yüzde 3'ünü etkileyecek bir düzenlemeyi şu anda hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

DOĞAL GAZA ZAM YOK!

Bu sınırdan sonra ödeme tutarında artış miktarının yeni tarifede eski tarifeye göre aylık 417 kilovatsaatte yüzde 93, 450 kilovatsaatte yüzde 89, 600 kilovatsaatte yüzde 80, 1000 kilovatsaatte yüzde 69, 5 bin kilovatsaatte yüzde 58, 30 bin kilovatsaatte yüzde 56 düzeyinde olacağına dikkati çeken Bayraktar, "42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok. Devletin sübvansinyonundan 30 milyar lira civarında bir şey azalmış olacak." şeklinde konuştu.

Bayraktar, doğal gazda da benzer bir düzenleme üzerinde çalışıldığına vurgu yaparak, "Muhtemelen bu kış hiçbir şey değişmeyecek. Ama doğal gazda da benzer bir şey düşünüyoruz. 2025 yılı içerisinde belki bir düzenleme olur. Muhtemelen vatandaşları etkileme noktasında belki yıl sonuna doğru ancak olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin doğal gaz zammına ilişkin sorusuna yanıt veren Bayraktar, "Bu ilk çeyrek için bir şey düşünmüyoruz, yani zam yok." dedi.

Bayraktar ayrıca, doğal gazda tüm abonelere yüzde 65 sübvansiyon uygulandığı bilgisini paylaştı.