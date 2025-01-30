2025 evlilik kredisi başvuru şartları ve adımları! 150.000 TL kredi e-devlet başvuru ekranı

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Evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz kredi imkanı sunuluyor. 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için başvurular E-Devlet üzerinden alınmaya başladı. 18-29 yaş arasındaki gençlerin faydalanabileceği bu destekten yararlanmak için başvuru şartlarını karşılamak gerekiyor.

Fotoğraflar: AA E-DEVLET EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 150 bin TL tutarındaki faizsiz evlilik kredisi, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sunuluyor. Başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşlem adımları şu şekilde: www.aile.gov.tr adresine giriş yapın. E-Devlet sistemine giriş yaparak "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" başvuru ekranına ulaşın. Gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayın. Başvurunun onaylanması halinde evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmanız gerekecek. Nikâh tarihinden sonra kredinin hesabınıza aktarılması için süreci tamamlayın. 150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin de aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek.

ve Türkiye'de ikamet etmek. 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak).

(18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak). Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak .

. Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak .

. Son 6 aylık gelir ortalaması ve son aya ait gelir toplamı asgari ücretin 2,3 katını aşmamak .

. Bakanlık tarafından sunulan evlilik öncesi ve sonrası eğitimlere katılmayı taahhüt etmek .

. Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olmamış olmak .

. Daha önce bu krediden yararlanmamış olmak.