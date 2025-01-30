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2025 evlilik kredisi başvuru şartları ve adımları! 150.000 TL kredi e-devlet başvuru ekranı

Evlilik hayali kuran gençler için büyük bir fırsat sunan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, 81 ilde uygulanmaya başladı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen destekten yararlanmak isteyen çiftler, E-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak sunulan bu krediye kimler başvurabilir?

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 21:20 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 21:20
2025 evlilik kredisi başvuru şartları ve adımları! 150.000 TL kredi e-devlet başvuru ekranı

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    Evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz kredi imkanı sunuluyor. 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için başvurular E-Devlet üzerinden alınmaya başladı. 18-29 yaş arasındaki gençlerin faydalanabileceği bu destekten yararlanmak için başvuru şartlarını karşılamak gerekiyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    E-DEVLET EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    150 bin TL tutarındaki faizsiz evlilik kredisi, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sunuluyor. Başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşlem adımları şu şekilde:

    1. www.aile.gov.tr adresine giriş yapın.
    2. E-Devlet sistemine giriş yaparak "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" başvuru ekranına ulaşın.
    3. Gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayın.
    4. Başvurunun onaylanması halinde evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmanız gerekecek.
    5. Nikâh tarihinden sonra kredinin hesabınıza aktarılması için süreci tamamlayın.

    150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

    Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin de aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek.
    • 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak).
    • Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak.
    • Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak.
    • Son 6 aylık gelir ortalaması ve son aya ait gelir toplamı asgari ücretin 2,3 katını aşmamak.
    • Bakanlık tarafından sunulan evlilik öncesi ve sonrası eğitimlere katılmayı taahhüt etmek.
    • Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olmamış olmak.
    • Daha önce bu krediden yararlanmamış olmak.

    EVLİLİK KREDİSİNE EVLİ ÇİFTLER BAŞVURABİLİR Mİ?

    Bu destek yalnızca bekâr çiftler için geçerli olup, resmi nikâhına en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olan adaylar başvuruda bulunabilir. Eşini kaybetmiş veya boşanmış olanlar da şartları sağladıkları takdirde başvuruda bulunabiliyor.

    BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

    • Başvuru yapan çiftlerin şartları uygun bulunursa, evlilik öncesi eğitimlere katılmaları gerekecek.
    • Eğitimlerin ardından resmi nikâhlarını gerçekleştirmeleri bekleniyor.
    • Nikâhın ardından E-Devlet başvuru sayfasında evliliğin bildirilmesi gerekiyor.
    • Nikâh bildirimi sonrası kredi ödemesi takip eden ay içinde hesaba yatırılacak.

    EVLİLİK KREDİSİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Başvuru esnasında belirtilen nikâh tarihinden 5 gün sonra, E-Devlet üzerinden "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" sayfasında bir buton aktif hale gelecek. Nikâh bildirimi 30 gün içinde yapılmalı. Bildirimi yapan çiftlerin kredi ödemesi, bildirim tarihinden sonraki ayın 20'sinden sonra ilk iş gününde hesaplarına aktarılacaktır.

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