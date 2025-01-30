2025 evlilik kredisi başvuru şartları ve adımları! 150.000 TL kredi e-devlet başvuru ekranı

Evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz kredi imkanı sunuluyor. 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için başvurular E-Devlet üzerinden alınmaya başladı. 18-29 yaş arasındaki gençlerin faydalanabileceği bu destekten yararlanmak için başvuru şartlarını karşılamak gerekiyor.
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E-DEVLET EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
150 bin TL tutarındaki faizsiz evlilik kredisi, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sunuluyor. Başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşlem adımları şu şekilde:
- www.aile.gov.tr adresine giriş yapın.
- E-Devlet sistemine giriş yaparak "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" başvuru ekranına ulaşın.
- Gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayın.
- Başvurunun onaylanması halinde evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmanız gerekecek.
- Nikâh tarihinden sonra kredinin hesabınıza aktarılması için süreci tamamlayın.
150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin de aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek.
- 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak).
- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak.
- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak.
- Son 6 aylık gelir ortalaması ve son aya ait gelir toplamı asgari ücretin 2,3 katını aşmamak.
- Bakanlık tarafından sunulan evlilik öncesi ve sonrası eğitimlere katılmayı taahhüt etmek.
- Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olmamış olmak.
- Daha önce bu krediden yararlanmamış olmak.
EVLİLİK KREDİSİNE EVLİ ÇİFTLER BAŞVURABİLİR Mİ?
Bu destek yalnızca bekâr çiftler için geçerli olup, resmi nikâhına en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olan adaylar başvuruda bulunabilir. Eşini kaybetmiş veya boşanmış olanlar da şartları sağladıkları takdirde başvuruda bulunabiliyor.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
- Başvuru yapan çiftlerin şartları uygun bulunursa, evlilik öncesi eğitimlere katılmaları gerekecek.
- Eğitimlerin ardından resmi nikâhlarını gerçekleştirmeleri bekleniyor.
- Nikâhın ardından E-Devlet başvuru sayfasında evliliğin bildirilmesi gerekiyor.
- Nikâh bildirimi sonrası kredi ödemesi takip eden ay içinde hesaba yatırılacak.