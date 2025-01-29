Borsa İstanbul’da 2 şirket temettü kararını açıkladı! GSRAY ve MARTI temettü ödeyecek mi?

Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık iki şirket, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) temettü kararlarını bildirdi. Galatasaray Sportif ve Martı Otel İşletmeleri, yatırımcıların merakla beklediği açıklamalarını duyurdu.
TEMETTÜ DAĞITIMI YAPILMAYACAK
Açıklamalara göre, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY) ve Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI) 2025 yılı için temettü dağıtımı yapmama kararı aldı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY)
Karar Tanımı: Tescil
Hisse Başı Temettü Tutarı (Brüt): Dağıtmayacak
Hisse Başı Temettü Tutarı (Net): Dağıtmayacak
Temettü Tarihi: Belirtilmedi
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI)
Karar Tanımı: Tescil
Hisse Başı Temettü Tutarı (Brüt): Dağıtmayacak
Hisse Başı Temettü Tutarı (Net): Dağıtmayacak
Temettü Tarihi: Belirtilmedi
Şirketlerin aldığı bu kararlar, yatırımcılar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, temettü beklentisi olan yatırımcıların ilgisini çekti.