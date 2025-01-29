Borsa İstanbul’da 2 şirket temettü kararını açıkladı! GSRAY ve MARTI temettü ödeyecek mi?

TEMETTÜ DAĞITMAMA KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Temettü, şirketlerin yıllık kârlarından belirli bir kısmını yatırımcılarına nakit veya hisse senedi olarak dağıtması anlamına gelir. Ancak bazı şirketler, büyüme stratejileri, finansal durumları veya farklı yatırım planları nedeniyle temettü dağıtmayı tercih etmeyebilir. Galatasaray Sportif ve Martı Otel'in aldığı karar, finansal raporlamalar ve şirket politikaları doğrultusunda şekillenirken, yatırımcıların geleceğe yönelik beklentileri de bu doğrultuda değişebilir.