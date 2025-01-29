Merkez Bankası 2025’in ilk enflasyon raporunu o tarihte açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporunun 7 Şubat'ta İstanbul'da açıklanacağını duyurdu.

Buna göre, TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-I'in tanıtımı amacıyla 7 Şubat Cuma günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TOPLANTI CANLI İZLENEBİLECEK

Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

BİR ÖNCEKİ RAPORDAKİ ENFLASYON TAHMİNİ

TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

2024 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 44

2025 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 21

2026' yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 12