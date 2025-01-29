Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 en ucuz ikinci el araç fiyatları şekillendi: 200 bin TL'den başlıyor! Volvo, Opel, Nissan, Mercedes...

2025 en ucuz ikinci el araç fiyatları şekillendi: 200 bin TL'den başlıyor! Volvo, Opel, Nissan, Mercedes...

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan veya sahipleri tarafından terk edilen otomobilleri ihale yöntemiyle satışa sunuyor. Genellikle yabancı plakalı araçların yer aldığı bu satışlarda fiyatların piyasa değerinin altında olması vatandaşların ilgisini çekse de alım sürecine yönelik bilinmezlikler nedeniyle birçok kişi ihale yoluyla araç sahibi olmaya çekimser yaklaşıyor. İşte model model 2. el araç fiyatları...

Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:35
2025 en ucuz ikinci el araç fiyatları şekillendi: 200 bin TL’den başlıyor! Volvo, Opel, Nissan, Mercedes...

Türkiye'de icradan veya ihale yoluyla araç alımı konusunda hala birtakım önyargılar bulunuyor. "Hayrını göremeyiz" düşüncesi nedeniyle birçok kişi bu tür satışlara mesafeli yaklaşırken icralık araçlarla daha çok galericiler, al-satçılar ve yedek parça satıcıları ilgileniyor. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformu şeffaf yapısıyla dikkat çekiyor ve uygun fiyatlı araç satın almak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

2025 en ucuz ikinci el araç fiyatları şekillendi: 200 bin TL’den başlıyor! Volvo, Opel, Nissan, Mercedes...

e-İhale'den Araç Nasıl Alınır?

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri rayiç bedellerine göre daha uygun fiyatlarla satışa sunuyor. e-İhale üzerinden araç satın alanlar, araca Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkarabiliyor.

2025 en ucuz ikinci el araç fiyatları şekillendi: 200 bin TL’den başlıyor! Volvo, Opel, Nissan, Mercedes...

Satış süreci şu şekilde işliyor:
Damga vergisi olarak binde 15,17 (yüzde 1,517) oranında vergi tahsil ediliyor.
KDV ve ÖTV ödemesi ayrıca gerçekleştiriliyor.

2025 en ucuz ikinci el araç fiyatları şekillendi: 200 bin TL’den başlıyor! Volvo, Opel, Nissan, Mercedes...

✅ Satışa sunulan araçlar ihalenin ilan süresi boyunca bulunduğu yerde görülebiliyor.
✅ Aracın satış fiyatına bağlı olarak belirlenen teminat yatırılıyor. Eğer ihale kazanılmazsa, bu teminat geri ödeniyor.

2025 en ucuz ikinci el araç fiyatları şekillendi: 200 bin TL’den başlıyor! Volvo, Opel, Nissan, Mercedes...

Araçları İyi İncelemek Şart!

e-İhale ile araç almak cazip görünse de ekspertiz raporlarının dikkatlice incelenmesi büyük önem taşıyor. Araçların yerinde görülmesi, varsa hasarlarının ve eksik parçalarının tespit edilmesi gerekiyor.