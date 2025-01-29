2025 en ucuz ikinci el araç fiyatları şekillendi: 200 bin TL'den başlıyor! Volvo, Opel, Nissan, Mercedes...
Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan veya sahipleri tarafından terk edilen otomobilleri ihale yöntemiyle satışa sunuyor. Genellikle yabancı plakalı araçların yer aldığı bu satışlarda fiyatların piyasa değerinin altında olması vatandaşların ilgisini çekse de alım sürecine yönelik bilinmezlikler nedeniyle birçok kişi ihale yoluyla araç sahibi olmaya çekimser yaklaşıyor. İşte model model 2. el araç fiyatları...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:35