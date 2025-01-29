2025 en ucuz ikinci el araç fiyatları şekillendi: 200 bin TL’den başlıyor! Volvo, Opel, Nissan, Mercedes...

Türkiye'de icradan veya ihale yoluyla araç alımı konusunda hala birtakım önyargılar bulunuyor. "Hayrını göremeyiz" düşüncesi nedeniyle birçok kişi bu tür satışlara mesafeli yaklaşırken icralık araçlarla daha çok galericiler, al-satçılar ve yedek parça satıcıları ilgileniyor. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformu şeffaf yapısıyla dikkat çekiyor ve uygun fiyatlı araç satın almak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.