Emekliye 21 bin TL promosyon fırsatı! Bankaların 2025 yarışı kızıştı! Ziraat, Yapı Kredi, Akbank... Hangi banka daha çok promosyon veriyor?

SGK ile bankalar arasında 2025 için yeni protokol anlaşması görüşmeleri devam ederken bankalar da promosyon yarışmasına girdi.

TEB: 21 bin liraya varan imkan promosyon imkanı sunuyor. 25 Kasım itibariyle emekli maaşını TEB'den alanlara yönelik kampanya kapsamında, aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira veriliyor. Buna ilaveten maaş tutarı fark etmeksizin 2 (elektrik veya gaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura talimatı verenlere 9 bin lira daha ödeniyor.

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ALBARAKA TÜRK: 20.000 liraya varan promosyon veriyor. 31 Mart'a kadar sürecek kampanyaya göre; aylığı 10.000 liranın altında olanlar 6.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 10.400, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 13.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 15.600 lira alıyor. Buna ilaveten iki otomatik fatura ödeme talimatına 1.400 lira ek ödül veriliyor. Emekli maaş müşterisi getirenler de getirdiği her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira alabiliyor.

DENİZBANK: Yeni hesap açan ya da 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emeklilere 20 bin liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 12.000 lira alıyor. Buna ilaveten MobilDeniz indirip kullananlara 1.000 lira, KMH başvurusu yapıp bu ürüne sahip olanlara 1.000 lira, kredi kartı alanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere aylığına göre 1.000 ile 4.000 lira arasında nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.