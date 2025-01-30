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Son dakika: 56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

AA AA
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 11:44 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 11:50
Son dakika: 56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

    Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.

    Bkaan Işıkhan'ın X hesabından paylaşımıBkaan Işıkhan'ın X hesabından paylaşımı

    Yapılan düzenlemeyle 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

    Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 56 ilaç içerisinde 3 kanser ilacı, 3 kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 organ naklinde kullanılan ilaç, 2 kan ürünü, 2 alerji aşısı, 2 immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunduğunu kaydetti.

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