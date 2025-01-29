Fed piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (AA) Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı. Geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Fed, geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indirmişti.

Dolar (AA) Son kararla birlikte Banka, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermiş oldu. ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 2,9 olarak kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta konuştu. (AA) TRUMP: FAİZ ORANLARININ DERHAL DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDECEĞİM



ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada "Faiz oranlarının derhal düşürülmesini talep edeceğim. Aynı şekilde, tüm dünyada düşmeleri gerekir. Faiz oranları her yerde bizi takip etmelidir." dedi. Trump, aynı tarihlerde Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerini imzalamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Video konferansla katıldığı Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda faiz oranlarının düşürülmesini talep edeceğine ilişkin ifadeleri hatırlatılan Trump'a, ne kadar faiz indirimi beklediği soruldu. Trump, "Çok daha aşağıya indiğini görmek isterim." ifadesini kullanırken "Petrol fiyatları düşecek. Petrol fiyatları düştüğünde Amerikalılar için, aslında dünya için her şey daha ucuz olacak. Bu nedenle petrol fiyatlarının düştüğünü görmek istiyorum ve enerji fiyatları düştüğünde bu, enflasyonun büyük bir kısmını ortadan kaldıracak, faiz oranlarını otomatik olarak düşürecektir." değerlendirmesini yaptı.

Fed Başkanı Jerome Powell (AA)



"Fed'in sizi dinlemesini bekliyor musunuz?" sorusuna "Evet." yanıtını veren Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile "doğru zamanda" görüşeceklerini bildirdi. Trump, Fed'in kendisini neden dinlemesi gerektiğine ilişkin soru üzerine, "Çünkü faiz oranlarını onlardan çok daha iyi bildiğimi ve bu kararı almakta birinci derecede sorumlu olan kişiden kesinlikle çok daha iyi bildiğimi düşünüyorum." dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN