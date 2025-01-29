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Fed piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı!

Son dakika haberi! ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in para politikası karar metninde, "enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiğine" ilişkin ifadenin çıkarıldığı dikkati çekti. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde, faiz oranlarının düşürülmesini talep ettiğini bildirmişti.

AA AA
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 22:04 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 22:46
Fed piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı!

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın faizi düşürün çağrısına rağmen ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

    FED faiz kararını açıkladı!

    Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

    Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

    ABD Merkez Bankası (AA)ABD Merkez Bankası (AA)

    Son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.

    Açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

    ENFLASYONDA YÜZDE 2 HEDEFİ

    Fed'in para politikası karar metninden, önceki açıklamalarda yer alan, "enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiğine" ilişkin ifadenin çıkarıldığı dikkati çekti.

    ABD Merkez Bankası (AA)ABD Merkez Bankası (AA)

    FAİZ İNDİRİMLERİNE ARA VERİLMİŞ OLDU

    Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

    Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

    ABD Merkez Bankası (AA)ABD Merkez Bankası (AA)

    Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

    Geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Fed, geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indirmişti.

    Dolar (AA)Dolar (AA)

    Son kararla birlikte Banka, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermiş oldu.

    ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 2,9 olarak kaydedilmişti.

    ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta konuştu. (AA)ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta konuştu. (AA)

    TRUMP: FAİZ ORANLARININ DERHAL DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDECEĞİM

    ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada "Faiz oranlarının derhal düşürülmesini talep edeceğim. Aynı şekilde, tüm dünyada düşmeleri gerekir. Faiz oranları her yerde bizi takip etmelidir." dedi.

    Trump, aynı tarihlerde Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerini imzalamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Video konferansla katıldığı Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda faiz oranlarının düşürülmesini talep edeceğine ilişkin ifadeleri hatırlatılan Trump'a, ne kadar faiz indirimi beklediği soruldu.

    Trump, "Çok daha aşağıya indiğini görmek isterim." ifadesini kullanırken "Petrol fiyatları düşecek. Petrol fiyatları düştüğünde Amerikalılar için, aslında dünya için her şey daha ucuz olacak. Bu nedenle petrol fiyatlarının düştüğünü görmek istiyorum ve enerji fiyatları düştüğünde bu, enflasyonun büyük bir kısmını ortadan kaldıracak, faiz oranlarını otomatik olarak düşürecektir." değerlendirmesini yaptı.

    Fed Başkanı Jerome Powell (AA)Fed Başkanı Jerome Powell (AA)

    "Fed'in sizi dinlemesini bekliyor musunuz?" sorusuna "Evet." yanıtını veren Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile "doğru zamanda" görüşeceklerini bildirdi.

    Trump, Fed'in kendisini neden dinlemesi gerektiğine ilişkin soru üzerine, "Çünkü faiz oranlarını onlardan çok daha iyi bildiğimi ve bu kararı almakta birinci derecede sorumlu olan kişiden kesinlikle çok daha iyi bildiğimi düşünüyorum." dedi.

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