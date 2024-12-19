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Asgari ücret 29 bin 583 TL mi? 2025 zamlı asgari ücret 3. toplantı sonrası ilk rakam! %20 refah payı ile 30 bin TL...

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için kritik süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı tamamlanırken, işçi kesiminin talebi netleşti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin asgari ücret beklentisinin 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 16:24 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 16:24
Asgari ücret 29 bin 583 TL mi? 2025 zamlı asgari ücret 3. toplantı sonrası ilk rakam! %20 refah payı ile 30 bin TL...

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    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Komisyonun üçüncü toplantısında zam oranı konuşulmazken, nihai rakamın önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. İşçi ve işveren tarafları arasındaki pazarlık, Aralık ayının son haftasında sonuçlanacak.

    2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI

    2025 yılı asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını tamamladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, 19 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda zam oranlarına ilişkin bir rakam belirlenmedi. Ancak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin talebini 29 bin 583 TL olarak duyurdu.

    ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Komisyonun dördüncü toplantısı için kesin bir tarih açıklanmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam tekliflerinin önümüzdeki hafta netleşeceğini belirtti. Toplantının 23-27 Aralık tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

    YÜZDE 20 REFAH PAYI İLE 30 BİN TL OLUR MU?

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay yeni asgari ücret teklifini "Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz %45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek %20 refah payı ile 29.583 TL." şeklinde açıkladı.

    2025 asgari ücret zammı için piyasalarda yüzde 30-40 aralığında artış beklentisi hakim. İş dünyasında ise asgari ücretin 22-23 bin TL seviyelerinde olacağı görüşü öne çıkıyor. Yabancı kuruluşların raporlarında ise zam oranları yüzde 25-30 aralığında şekilleniyor.

    OLASI NET RAKAMLAR

    %20 zam: 20.402 TL

    %25 zam: 21.252 TL

    %30 zam: 22.102 TL

    %35 zam: 22.952 TL

    %40 zam: 23.802 TL

    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücret, 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden beşer kişiyle çalışıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor ve eşitlik halinde başkanın tarafı belirleyici oluyor.

    2025 yılı asgari ücret zammının 23-27 Aralık haftasında netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Tüm gözler, hükümetin nihai kararında.

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