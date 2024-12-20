2025 ASGARİ ÜCRETTE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: "Bunun altında olacağını sanmıyorum"

2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER) İşte SGK Uzmanı Ali Duman'ın o açıklamaları:

2025'in tamamını kapsayacak asgari ücret bekliyorum. Bugün ilk rakamı işçi sendikaları belirledi. 2025 yılının beklentisi de emeğin hakkının korunması. Enflasyon en önemli unsurlardan bir tanesi. Masada enflasyon, vergi harç ve cezaları, yoksulluk alt sınırı vs. var. Burada makul ücreti konuşabilmek esas. İşçi sendikaları temsil ettiği makam itibariyle emeğin hakkının en üst seviyede olmasını ister.

2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER) TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ KABUL OLURSA NE OLUR?

Eğer asgari ücret TÜRK-İŞ'in teklifi 29.500 TL olursa günlük 986 TL'ye tekabül ediyor. 29 bin 583'ün üstüne sigorta primi eklendiğinde brüt ücret 34 bin 800 TL oluyor. İş verene maliyeti iste 40 bin 990 TL olur. İşçiye servis ve yemek hizmetini de eklersek maliyet 50 bin TL'ye çıkıyor.

2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER) "HER ŞEY ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA KALDI"

Herkes 3.toplantıda karar alınıyor diye düşünüyordu. Bu sabah 3. toplantı yapıldı ancak karar çıkmadı. Bu da demek ki masada hala uzlaşılan durum söz konusu değil. Makasın açık olmasından kaynaklı sürecin zor olduğu anlamına geliyor. Önümüzdeki haftaya kaldı her şey.

2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER) "24 BİN TL'NİN ALTINDA OLACAĞINI SANMIYORUM"

2025 asgari ücretinde %40 ve %45 aralığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. 24 bin TL'nin altında bir rakam olacağını sanmıyorum.

Yanıldığımız taraflarda oluyor. 2022-20223'te veriler bize bambaşka söylüyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın dokunuşu işçiyi ciddi manada memnun eden rakama yükseltmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız çok hassas davranıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN