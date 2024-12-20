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2025 ASGARİ ÜCRETTE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: "Bunun altında olacağını sanmıyorum"

Gözler 2025 asgari ücrete çevrildi. Dün gerçekleşen 3. toplantında rakam çıkmaması üzerine TÜRK-İŞ asgari ücret zammı için bekledikleri rakamı 29 bin 583 lira olarak açıkladı. SGK Uzmanı Ali Duman, canlı yayında asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. SGK uzmanı %40 ve %45 oranlarına dikkat çekerek beklediği rakamı açıkladı. İşte 2025 asgari ücrette masadaki rakamlar...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 00:41 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 00:41
2025 ASGARİ ÜCRETTE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: Bunun altında olacağını sanmıyorum

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    2025 yılı için asgari ücret belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından bir rakam çıkmaması, milyonların merakını artırdı.

    2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? (Takvim.com.tr foto arşiv)2025 yılı asgari ücret ne kadar olacak? (Takvim.com.tr foto arşiv)

    TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ 29 BİN 583 TL
    Görüşmelerin ardından TÜRK-İŞ, asgari ücret için beklentilerini net bir şekilde açıkladı ve masadaki rakamı 29 bin 583 TL olarak duyurdu.

    2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER)2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER)

    Konuyla ilgili A Haber ekranlarında Merve Türkay'ın moderatörü olduğu Memleket Meselesi programında değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Ali Duman, asgari ücret zammıyla ilgili öngörülerini paylaştı. Duman, %40 ve %45 zam oranlarının önemine dikkat çekerek, bu oranların nihai karar üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

    2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER)2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER)

    İşte SGK Uzmanı Ali Duman'ın o açıklamaları:
    2025'in tamamını kapsayacak asgari ücret bekliyorum. Bugün ilk rakamı işçi sendikaları belirledi. 2025 yılının beklentisi de emeğin hakkının korunması. Enflasyon en önemli unsurlardan bir tanesi. Masada enflasyon, vergi harç ve cezaları, yoksulluk alt sınırı vs. var. Burada makul ücreti konuşabilmek esas. İşçi sendikaları temsil ettiği makam itibariyle emeğin hakkının en üst seviyede olmasını ister.

    2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER)2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER)

    TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ KABUL OLURSA NE OLUR?
    Eğer asgari ücret TÜRK-İŞ'in teklifi 29.500 TL olursa günlük 986 TL'ye tekabül ediyor. 29 bin 583'ün üstüne sigorta primi eklendiğinde brüt ücret 34 bin 800 TL oluyor. İş verene maliyeti iste 40 bin 990 TL olur. İşçiye servis ve yemek hizmetini de eklersek maliyet 50 bin TL'ye çıkıyor.

    2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER)2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER)

    "HER ŞEY ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA KALDI"
    Herkes 3.toplantıda karar alınıyor diye düşünüyordu. Bu sabah 3. toplantı yapıldı ancak karar çıkmadı. Bu da demek ki masada hala uzlaşılan durum söz konusu değil. Makasın açık olmasından kaynaklı sürecin zor olduğu anlamına geliyor. Önümüzdeki haftaya kaldı her şey.

    2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER)2025 ASGARİ ÜCRETE %40-%45 HESABI! SGK uzmanı canlı yayında rakam verdi: ʺBunun altında olacağını sanmıyorumʺ (A HABER)

    "24 BİN TL'NİN ALTINDA OLACAĞINI SANMIYORUM"
    2025 asgari ücretinde %40 ve %45 aralığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. 24 bin TL'nin altında bir rakam olacağını sanmıyorum.
    Yanıldığımız taraflarda oluyor. 2022-20223'te veriler bize bambaşka söylüyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın dokunuşu işçiyi ciddi manada memnun eden rakama yükseltmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız çok hassas davranıyor.

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