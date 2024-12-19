Merkez Bankası rezervlerinde rekor! Merkez Bankası rezervleri ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 157,7 milyar dolar oldu.

TCMB tarafından, Kasım 2024 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 157,7 milyar dolar oldu.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 85,4 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,6 azalarak 64,9 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarak yaklaşık 42,8 milyar dolara çıktı.

Bu tutarın yaklaşık 35 milyar doları anapara, 7,8 milyar doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 18,5 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşurken, söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 49,1 milyar dolara indi.