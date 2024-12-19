Halkbank ve Vakıfbank 400.000 TL ve 1 milyon TL sıfır, 2. el taşıt kredisi için taksiti açıkladı!

Her iki banka da, 400.000 TL ve 1 milyon TL'ye kadar taşıt kredisi tutarları ve ödeme seçeneklerini duyurdu. Peki, bu kredilerdeki taksit tutarları ne kadar? İşte tüm detaylar.

Halkbank Taşıt Kredisi Kampanyası: 400.000 TL'ye Kadar İkinci El ve Sıfır Araç Kredisi Halkbank, sıfır ve ikinci el araç alacak müşterilerine 400.000 TL'ye kadar taşıt kredisi sunuyor. Banka, bu krediler için ödeme seçeneklerini çeşitlendiriyor ve müşterilerin bütçelerine uygun planlar oluşturmasını sağlıyor.

Ödeme Seçenekleri : Halkbank, müşterilerine aylık eşit taksitli, artan taksitli ve azalan taksitli ödeme planları sunuyor.

: Halkbank, müşterilerine aylık eşit taksitli, artan taksitli ve azalan taksitli ödeme planları sunuyor. Kredi Tutarı : 400.000 TL

: 400.000 TL Vade Süresi : 12 ay

: 12 ay Faiz Oranı : %5

: %5 Aylık Taksit : 49.027,27 TL

: 49.027,27 TL Toplam Geri Ödeme: 588.327,24 TL Bu ödeme koşulları, araç almak isteyenler için oldukça uygun bir finansman desteği sağlıyor.

VakıfBank Taşıt Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL'ye Kadar Taşıt Kredisi İmkanı VakıfBank, sıfır kilometre ve ikinci el araç alacaklara 1 milyon TL'ye kadar taşıt kredisi sunuyor. VakıfBank, sunduğu krediler için 48 aya kadar vade seçeneği ve farklı ödeme planları sunuyor.