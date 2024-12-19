Halkbank ve Vakıfbank 400.000 TL ve 1 milyon TL sıfır, 2. el taşıt kredisi için taksiti açıkladı!

Her iki banka da, 400.000 TL ve 1 milyon TL'ye kadar taşıt kredisi tutarları ve ödeme seçeneklerini duyurdu. Peki, bu kredilerdeki taksit tutarları ne kadar? İşte tüm detaylar.
Halkbank, sıfır ve ikinci el araç alacak müşterilerine 400.000 TL'ye kadar taşıt kredisi sunuyor. Banka, bu krediler için ödeme seçeneklerini çeşitlendiriyor ve müşterilerin bütçelerine uygun planlar oluşturmasını sağlıyor.
Bu ödeme koşulları, araç almak isteyenler için oldukça uygun bir finansman desteği sağlıyor.
VakıfBank, sıfır kilometre ve ikinci el araç alacaklara 1 milyon TL'ye kadar taşıt kredisi sunuyor. VakıfBank, sunduğu krediler için 48 aya kadar vade seçeneği ve farklı ödeme planları sunuyor.
Halkbank ve VakıfBank, araç almak isteyenlere uygun faiz oranları ve ödeme planları sunarak taşıt kredisi alanında önemli fırsatlar yaratıyor.
400.000 TL'den 1 milyon TL'ye kadar değişen kredi tutarları, farklı ödeme seçenekleri ve faiz oranları ile her iki banka da araç sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor.
Derleme: Takvim.com.tr