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Halkbank ve Vakıfbank 400.000 TL ve 1 milyon TL sıfır, 2. el taşıt kredisi için taksiti açıkladı!

Halkbank ve VakıfBank, taşıt kredisi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle ikinci el ve sıfır kilometre araç alacaklar için sunulan cazip kredi fırsatları, araç sahibi olmak isteyenleri cezbetmeye devam ediyor.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 11:50 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 11:51
Halkbank ve Vakıfbank 400.000 TL ve 1 milyon TL sıfır, 2. el taşıt kredisi için taksiti açıkladı!

Her iki banka da, 400.000 TL ve 1 milyon TL'ye kadar taşıt kredisi tutarları ve ödeme seçeneklerini duyurdu. Peki, bu kredilerdeki taksit tutarları ne kadar? İşte tüm detaylar.

Halkbank ve Vakıfbank 400.000 TL ve 1 milyon TL sıfır, 2. el taşıt kredisi için taksiti açıkladı!

Halkbank Taşıt Kredisi Kampanyası: 400.000 TL'ye Kadar İkinci El ve Sıfır Araç Kredisi

Halkbank, sıfır ve ikinci el araç alacak müşterilerine 400.000 TL'ye kadar taşıt kredisi sunuyor. Banka, bu krediler için ödeme seçeneklerini çeşitlendiriyor ve müşterilerin bütçelerine uygun planlar oluşturmasını sağlıyor.

Halkbank ve Vakıfbank 400.000 TL ve 1 milyon TL sıfır, 2. el taşıt kredisi için taksiti açıkladı!
  • Ödeme Seçenekleri: Halkbank, müşterilerine aylık eşit taksitli, artan taksitli ve azalan taksitli ödeme planları sunuyor.
  • Kredi Tutarı: 400.000 TL
  • Vade Süresi: 12 ay
  • Faiz Oranı: %5
  • Aylık Taksit: 49.027,27 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 588.327,24 TL

Bu ödeme koşulları, araç almak isteyenler için oldukça uygun bir finansman desteği sağlıyor.

Halkbank ve Vakıfbank 400.000 TL ve 1 milyon TL sıfır, 2. el taşıt kredisi için taksiti açıkladı!

VakıfBank Taşıt Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL'ye Kadar Taşıt Kredisi İmkanı

VakıfBank, sıfır kilometre ve ikinci el araç alacaklara 1 milyon TL'ye kadar taşıt kredisi sunuyor. VakıfBank, sunduğu krediler için 48 aya kadar vade seçeneği ve farklı ödeme planları sunuyor.

Halkbank ve Vakıfbank 400.000 TL ve 1 milyon TL sıfır, 2. el taşıt kredisi için taksiti açıkladı!
  • Kredi Tutarı: 1.000.000 TL
  • Vade Süresi: 48 ay
  • Faiz Oranı: %4,66
  • Aylık Taksit: 64.406,91 TL
  • Toplam Ödenecek Tutar: 3.091.530,62 TL

Halkbank ve Vakıfbank 400.000 TL ve 1 milyon TL sıfır, 2. el taşıt kredisi için taksiti açıkladı!

Halkbank ve VakıfBank'ın Taşıt Kredisi Fırsatları

Halkbank ve VakıfBank, araç almak isteyenlere uygun faiz oranları ve ödeme planları sunarak taşıt kredisi alanında önemli fırsatlar yaratıyor.

Halkbank ve Vakıfbank 400.000 TL ve 1 milyon TL sıfır, 2. el taşıt kredisi için taksiti açıkladı!

400.000 TL'den 1 milyon TL'ye kadar değişen kredi tutarları, farklı ödeme seçenekleri ve faiz oranları ile her iki banka da araç sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor.

Halkbank ve Vakıfbank 400.000 TL ve 1 milyon TL sıfır, 2. el taşıt kredisi için taksiti açıkladı!

Kaynaklar:

Derleme: Takvim.com.tr