Asgari ücret zammı herkesi etkileyecek! 9 ödeme değişiyor: Özel sektör, SGK prim ödemeleri, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı...

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam milyonlarca çalışan ve emeklinin gündeminde. Sadece asgari ücret değil, bu rakamı etkileyen birçok ödeme kaleminde de artış yaşanacak. Bir televizyon kanalına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal asgari ücret artışının detaylarını değerlendirdi.

Asgari ücrette yapılacak zam, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı , genel sağlık sigortası (GSS) primleri, engelli aylığı ve stajyer maaşı gibi birçok ödeme kalemini doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, bu artışın sadece asgari ücretle çalışanları değil, daha yüksek maaş alan çalışanları da etkileyeceğini belirtiyor.

Murat Bal, asgari ücret artışının farklı oranlarda hesaplandığını ve bunun diğer ödemelere nasıl yansıyacağını açıkladı.

Yüzde 30, 40 ve 50 Artış Senaryoları

Tahminlere göre, asgari ücrette yüzde 30, 40 veya 50 oranında artış bekleniyor. Bu oranlara göre bazı ödeme kalemlerinde oluşacak değişiklikler şöyle:

İşsizlik Maaşı: Mevcut 7.994 TL'den yüzde 30 zam ile 10.393 TL, yüzde 40 zam ile 11.192 TL, yüzde 50 zam ile 11.992 TL'ye yükselecek.

Brüt Asgari Ücret: Şu anda 20.002 TL olan brüt ücret, yüzde 30 zamla 26.002 TL, yüzde 40 zamla 28.002 TL, yüzde 50 zamla 30.003 TL olacak.