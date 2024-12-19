Asgari ücret zammı herkesi etkileyecek! 9 ödeme değişiyor: Özel sektör, SGK prim ödemeleri, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı...

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam milyonlarca çalışan ve emeklinin gündeminde. Sadece asgari ücret değil, bu rakamı etkileyen birçok ödeme kaleminde de artış yaşanacak. Bir televizyon kanalına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal asgari ücret artışının detaylarını değerlendirdi.
Asgari Ücret Zammı Sadece Çalışanları Etkilemeyecek
Asgari ücrette yapılacak zam, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, genel sağlık sigortası (GSS) primleri, engelli aylığı ve stajyer maaşı gibi birçok ödeme kalemini doğrudan etkiliyor.
Uzmanlar, bu artışın sadece asgari ücretle çalışanları değil, daha yüksek maaş alan çalışanları da etkileyeceğini belirtiyor.
Murat Bal, asgari ücret artışının farklı oranlarda hesaplandığını ve bunun diğer ödemelere nasıl yansıyacağını açıkladı.
Yüzde 30, 40 ve 50 Artış Senaryoları
Tahminlere göre, asgari ücrette yüzde 30, 40 veya 50 oranında artış bekleniyor. Bu oranlara göre bazı ödeme kalemlerinde oluşacak değişiklikler şöyle:
İşsizlik Maaşı: Mevcut 7.994 TL'den yüzde 30 zam ile 10.393 TL, yüzde 40 zam ile 11.192 TL, yüzde 50 zam ile 11.992 TL'ye yükselecek.
Brüt Asgari Ücret: Şu anda 20.002 TL olan brüt ücret, yüzde 30 zamla 26.002 TL, yüzde 40 zamla 28.002 TL, yüzde 50 zamla 30.003 TL olacak.
Kıdem Tazminatı ve Diğer Ödemeler
Kıdem tazminatı tavanı, işten ayrılan çalışanlar için büyük önem taşıyor. Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları, doğrudan asgari ücret zammına bağlı olarak artacak. Aynı zamanda GSS primleri, 65 yaş aylığı, doğum ve askerlik borçlanmaları gibi birçok ödeme kalemi de yeni asgari ücret doğrultusunda güncellenecek.
İşveren-Çalışan İlişkisi de Etkilenecek
Asgari ücretteki artış, sadece bu ücreti alanları değil, daha yüksek maaş alan çalışanları da dolaylı olarak etkiliyor. Çoğu işveren, maaş zamlarını belirlerken asgari ücreti baz alıyor. Bu durum, çalışanlar arasında adil bir artış dengesi oluşturulmasını sağlıyor.
Asgari ücretin %3'ü oranında hesaplanan GSS primi, 2024'te 509 TL seviyesindeydi. %44'lük bir zam ile 732 TL'ye yükselebilir. Bu artış, özellikle sigorta primlerini kendi ödeyen bireyler için önemli bir değişiklik olacak.
65 Yaş Aylığı
2024 yılında 3.993 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı, %44'lük bir zamla 5.796 TL'ye ulaşabilir. Sosyal yardım kapsamında olan yaşlı bireyler için bu zam, maddi rahatlama sağlayacak.
Stajyer Maaşı
Stajyer maaşları, brüt asgari ücretin %30'u oranında belirleniyor. Mevcut durumda 5.096 TL olan bu ödeme, %44 zam ile 7.338 TL'ye yükselebilir.
Askerlik ve Doğum Borçlanması
Askerlik ve doğum borçlanmasında günlük tutar, brüt asgari ücretin %32'sine denk geliyor. 2024'te 213 TL olan bu tutar, zam sonrası 313 TL'ye çıkabilir.
Engelli Aylığı
Engellilik oranına göre 2.792 TL'den başlayan engelli aylıkları, %44 zam ile 4.012 TL'ye kadar ulaşabilir. Bu artış, engelli bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım.
İsteğe Bağlı Sigorta Primi
İsteğe bağlı sigorta primi, brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor. Mevcut 6.395 TL olan prim, %44 zam sonrası 9.208 TL'ye yükselebilir.