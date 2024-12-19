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Asgari ücret toplantısı sona erdi! 4. toplantı yapılacak mı? 2025 Asgari ücret zammı belli oldu mu? İlk teklif geldi

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan toplantılar çalışanlar ve işverenler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Toplantıların ilk iki oturumu 10 ve 16 Aralık tarihlerinde gerçekleşirken üçüncü toplantı ise bugün yapıldı. Bu toplantılar asgari ücretin yeni rakamının netleşmesi açısından kritik bir öneme sahip. Peki asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte son gelişmeler.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:29 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:12
Asgari ücret toplantısı sona erdi! 4. toplantı yapılacak mı? 2025 Asgari ücret zammı belli oldu mu? İlk teklif geldi

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    2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca çalışan için büyük bir merak konusu. Asgari ücrete yapılacak zam oranı sadece çalışanları değil ailelerini ve ülke ekonomisini de doğrudan etkileyecek. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı yapıldı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini açıkladı!

    Asgari Ücret Görüşmelerinde Kritik Toplantı: Masada Zam Rakamları Konuşuluyor

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın beklediği zammı belirlemek için bugün saat 11.45'te üçüncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil etti. Yaklaşık bir saat süren toplantıda zam müzakerelerinin önemli bir aşamaya gelmesi bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hükümet ve İşçi-İşveren Temsilcileri Aynı Masada

    Geçtiğimiz Pazartesi yapılan ikinci toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekonomik verileri komisyonla paylaşılmıştı. Özellikle enflasyonla mücadele sürecindeki göstergeler ve bekar bir çalışanın geçim maliyeti değerlendirilmişti. Ancak, toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmemişti. Bugünkü toplantıda bu durumun değişmesi ve tarafların ilk kez zam beklentilerini açıkça dile getirmesi bekleniyor.

    Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu. Genel Başkan Atalay talebi açıkladı. Asgari ücrete dair ilk teklif Türk-İş tarafından 29.583 TL olarak sunuldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tarkan Zengin'den Çarpıcı Açıklamalar

    Daha önceki toplantılara katılan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber'de yaptığı değerlendirmede dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın bu toplantıya bizzat katılmasının önemine vurgu yapan Zengin, şu ifadeleri kullandı:

    "Normalde bakanlarımız yalnızca toplantı başlarında ve sonuç açıklamalarında masada bulunurdu. Ancak Sayın Bakan bu kez müzakerelerin ortasında yer alma tercihini kullandı. Bu da bize, bugün masada rakamların konuşulacağına işaret ediyor. İşçi tarafı taleplerini açıklayacak, işverenler de kabul edebilecekleri seviyeyi netleştirecek."

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Enflasyon Tartışması: Hedeflenen mi Gerçekleşen mi?

    Asgari ücret belirleme sürecinde enflasyonun hangi kriterlere göre dikkate alınacağı bir diğer önemli tartışma konusu. Zengin, kamuoyunda sıklıkla dile getirilen bu soruya ilişkin şunları söyledi:

    "Hedeflenen enflasyon mu yoksa gerçekleşen enflasyon mu baz alınacak? Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı, hedeflenen enflasyonun üzerinde bir artış yapılabileceğine dair sinyaller verdi. Ancak son karar masada verilecek."

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

    Görüşmelerin son aşamasına yaklaşıldığı ve önümüzdeki hafta başında yeni asgari ücretin açıklanacağı öngörülüyor. Tarafların bugünkü toplantıda müzakerelere yön verecek rakamları masaya koyması, kararın hızlanmasına katkı sağlayabilir.

    Olası Zam Oranları ve Senaryolar

    Toplantıda rakamlar netleşmemiş olsa da, asgari ücret zammı konusunda kulislerde farklı senaryolar konuşulmaya devam ediyor. Şu anki brüt asgari ücret, 20 bin 2 TL 50 kuruş olarak belirlenmişken, net ücret ise 17 bin 2 TL 12 kuruş. Görüşülen olası zam oranları ve maaş senaryoları şu şekilde:

    📌Yüzde 21 zam: 20.570 TL
    📌Yüzde 25 zam: 21.252 TL
    📌Yüzde 30 zam: 22.102 TL
    📌Yüzde 33.3 zam: 22.672 TL
    📌Yüzde 33.7 zam: 22.731 TL
    📌Yüzde 34.1 zam: 22.799 TL

    📌Yüzde 35 zam: 22.502 TL
    📌Yüzde 40 zam: 23.802 TL
    📌Yüzde 41.5 zam: 24.000 TL
    📌Yüzde 45 zam: 24.652 TL
    📌Yüzde 50 zam: 25.503 TL

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