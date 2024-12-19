Asgari ücret toplantısı sona erdi! 4. toplantı yapılacak mı? 2025 Asgari ücret zammı belli oldu mu? İlk teklif geldi

2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca çalışan için büyük bir merak konusu. Asgari ücrete yapılacak zam oranı sadece çalışanları değil ailelerini ve ülke ekonomisini de doğrudan etkileyecek. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu 'nun üçüncü toplantısı yapıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu , milyonlarca çalışanın beklediği zammı belirlemek için bugün saat 11.45'te üçüncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 'ın başkanlık ettiği toplantıda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil etti. Yaklaşık bir saat süren toplantıda zam müzakerelerinin önemli bir aşamaya gelmesi bekleniyor.

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Hükümet ve İşçi-İşveren Temsilcileri Aynı Masada

Geçtiğimiz Pazartesi yapılan ikinci toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekonomik verileri komisyonla paylaşılmıştı. Özellikle enflasyonla mücadele sürecindeki göstergeler ve bekar bir çalışanın geçim maliyeti değerlendirilmişti. Ancak, toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmemişti. Bugünkü toplantıda bu durumun değişmesi ve tarafların ilk kez zam beklentilerini açıkça dile getirmesi bekleniyor.

Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu. Genel Başkan Atalay talebi açıkladı. Asgari ücrete dair ilk teklif Türk-İş tarafından 29.583 TL olarak sunuldu.