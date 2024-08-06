Bitcoin düştü diye herkes bunu yapıyor! ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Gram çeyrek fark etmez bankadan kredi çekip alım yaparsanız...

Finans analisti İslam Memiş 5 Ağustos 2024 tarihinde kendi Youtube kanalından yaptığı açıklamada yatırımcılara uyarılarda bulundu. Orta Doğu'daki gerilimin ardından altın fiyatları na yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarında yükseliş beklediğini vurgulayarak, 'Bundan sonra her ay bir rekor göreceğiz' dedi. Bu açıklama, yatırımcılar arasında büyük yankı uyandırdı. İşte altın fiyatları hakkında merak edilenler...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'nin 5 Ağustos tarihinde kendi hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Bitcoin %20 değer kaybetti diye bankadan kredi çekip alım yaparsanız, iflas edersiniz. Bu tür hamleler yapmayın, hayatınızdan olursunuz"

"Bundan sonra her ay yeni bir rekora şahit olacağız. Altın, Haziran ayında 2 bin 420 lira, Temmuz ayında 2 bin 682 liraya kadar çıktı. Ağustos ayı beklentim ise 2 bin 730 lira."

"Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak. Altın kendi fiyatını eze eze yoluna devam edecek.