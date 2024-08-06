Bitcoin düştü diye herkes bunu yapıyor! ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Gram çeyrek fark etmez bankadan kredi çekip alım yaparsanız...

💰 SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI 💰
🌟 ALTIN (TL/GR)
Alış: 2.579,48
Satış: 2.579,98
Değişim: -0,18%
💍 22 Ayar Bilezik
Alış: 2.391,00
Satış: 2.424,06
Değişim: 0,13% (20:11)
📈 Altın (ONS)
Alış: 2.389,70
Satış: 2.390,08
Değişim: -0,85% (20:26)
💵 Altın ($/kg)
Alış: 76.410,00
Satış: 76.420,00
Değişim: -0,91% (20:12)
💶 Altın (Euro/kg)
Alış: 83.598,00
Satış: 83.609,00
Değişim: -0,91% (20:12)
Cumhuriyet Altını
Alış: 17.070,00
Satış: 17.243,00
Değişim: -0,11% (20:11)
🥇 Yarım Altın
Alış: 8.548,00
Satış: 8.648,00
Değişim: -0,12% (20:11)
🥈 Çeyrek Altın
Alış: 4.261,00
Satış: 4.328,00
Değişim: -0,12% (20:11)
🏅 Reşat Altını
Alış: 17.102,47
Satış: 17.275,95
Değişim: 0,08% (20:11)
📏 Kulplu Reşat Altını
Alış: 17.104,69
Satış: 17.278,20
Değişim: 0,09% (20:11)
🔢 22 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 2.391,42
Satış: 2.528,34
Değişim: -0,11% (20:11)
💠 18 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 1.883,02
Satış: 1.883,39
Değişim: -0,18% (20:12)
✨ 14 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 1.412,87
Satış: 1.849,65
Değişim: -0,10% (20:11)
🔺 Kapalı Çarşı Ziynet 2.5
Alış: 42.199,42
Satış: 42.885,36
Değişim: 0,49% (16:37)
🔹 Kapalı Çarşı Beşli Altın
Alış: 85.515,85
Satış: 87.207,05
Değişim: 0,57% (16:47)
🔸 Gremse Altın
Alış: 42.199,42
Satış: 43.175,84
Değişim: 0,49% (16:37)
🏅 Ata Altın
Alış: 17.407,26
Satış: 17.851,29
Değişim: 0,49% (16:37)
🏵️ Tam Altın
Alış: 16.879,77
Satış: 17.217,52
Değişim: 0,49% (16:37)
📉 Külçe Altın ($)
Alış: 78.200,00
Satış: 78.250,00
Değişim: -0,19% (16:28)
🏅 Has Altın
Alış: 2.566,58
Satış: 2.567,08
Değişim: -0,18% (20:12)