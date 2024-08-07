💸 Hangi şirket ne kadar temettü ödeyecek? BOBET, SUWEN, ALFAS, EBEBK, LIDER... TEMETTÜ TAKVİMİ 2024-2025

Geçtiğimiz yılın şirket performanslarına göre oluşturulan 2024-2025 temettü takvimi, yatırımcılara önemli bilgiler sunuyor. Şirketlerin kar dağıtım planları netleşti ve temettü miktarları ile ödeme zamanları kesinleşti. Yatırımcılar için kritik bir rehber olan bu takvim, "Bu ay hangi şirket ne kadar temettü ödeyecek?" gibi soruların cevaplarını içeriyor, böylece yatırımcılar, portföy ve stratejilerini bu bilgilere göre ayarlayabilirler.