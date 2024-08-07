💸 Hangi şirket ne kadar temettü ödeyecek? BOBET, SUWEN, ALFAS, EBEBK, LIDER... TEMETTÜ TAKVİMİ 2024-2025

LIDER | Ldr Turizm A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,1125 TL
📊 Yüzde: %0.16
📆 Tarih: 16.08.2024
EGPRO | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 3,0563 TL
📊 Yüzde: %1.76
📆 Tarih: 26.08.2024
MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,4478 TL
📊 Yüzde: %1.06
📆 Tarih: 27.08.2024
CWENE | Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,6897 TL
📊 Yüzde: %0.33
📆 Tarih: 29.08.2024
TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,7748 TL
📊 Yüzde: %1.47
📆 Tarih: 29.08.2024
AYEN | Ayen Enerji A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,5522 TL
📊 Yüzde: %1.94
📆 Tarih: 29.08.2024
GWIND | Galata Wind Enerji A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,7283 TL
📊 Yüzde: %2.53
📆 Tarih: 29.08.2024
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,1350 TL
📊 Yüzde: %0.08
📆 Tarih: 05.09.2024
KRVGD | Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,2813 TL
📊 Yüzde: %10.11
📆 Tarih: 10.09.2024
PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0539 TL
📊 Yüzde: %0.23
📆 Tarih: 10.09.2024
GRTRK | Graınturk Tarım A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0358 TL
📊 Yüzde: %0.05
📆 Tarih: 13.09.2024
ADEL | Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 5,7144 TL
📊 Yüzde: %1.17
📆 Tarih: 26.09.2024
BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0600 TL
📊 Yüzde: %0.82
📆 Tarih: 30.09.2024
EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0594 TL
📊 Yüzde: %0.61
📆 Tarih: 30.09.2024
ZRGYO | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0418 TL
📊 Yüzde: %0.59
📆 Tarih: 30.09.2024
ESCAR | Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
💰 Temettü (Net): 1,0350 TL
📊 Yüzde: %0.31
📆 Tarih: 01.10.2024
SOKM | Şok Marketler Ticaret A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,7585 TL
📊 Yüzde: %1.39
📆 Tarih: 01.10.2024
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
💰 Temettü (Net): 3,6000 TL
📊 Yüzde: %0.68
📆 Tarih: 02.10.2024
EBEBK | Bebek Mağazacılık A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,2250 TL
📊 Yüzde: %0.57
📆 Tarih: 15.10.2024
SANFM | Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0900 TL
📊 Yüzde: %0.12
📆 Tarih: 15.10.2024
GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,1765 TL
📊 Yüzde: %0.15
📆 Tarih: 21.10.2024
LIDER | Ldr Turizm A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,1125 TL
📊 Yüzde: %0.16
📆 Tarih: 22.10.2024
BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0750 TL
📊 Yüzde: %0.26
📆 Tarih: 22.10.2024
MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,2647 TL
📊 Yüzde: %0.80
📆 Tarih: 23.10.2024
OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,9992 TL
📊 Yüzde: %0.40
📆 Tarih: 25.10.2024
AYEN | Ayen Enerji A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,5522 TL
📊 Yüzde: %1.94
📆 Tarih: 31.10.2024
EYGYO | Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,0594 TL
📊 Yüzde: %0.61
📆 Tarih: 31.10.2024
SUNTK | Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,3881 TL
📊 Yüzde: %2.23
📆 Tarih: 31.10.2024
DGNL | Doğanlar Mobilya Grubu İmalat San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,2571 TL
📊 Yüzde: %2.68
📆 Tarih: 20.11.2024
ASELS | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
💰 Temettü (Net): 0,1007 TL
📊 Yüzde: %0.18
📆 Tarih: 25.11.2024