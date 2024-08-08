📢 Mangal kömürü, granül kahve, plaj şemsiyesi, terlik, termos... A101 PERŞEMBE aktüel ürünler kataloğu!

8 Ağustos 2024 Perşembe günü için A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Bu hafta A101 marketlerinde satışa sunulacak olan indirimli ürünler arasında en dikkat çeken ürün benzinli motosiklet oldu. İhtiyaçlarınızı karşılayacak birçok ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Masa takımı 5.250 TL, airfryer 2.599 TL, epilasyon cihazı 499 TL ve 16 parça yemek takımı 999 TL gibi cazip fiyatlarla A101 mağazalarında sizleri bekliyor. Yeni ev kuranlar ve ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte, A101 8 Ağustos 2024 kataloğundaki tüm ürünlerin fiyat listesi...